NO compres el Galaxy A56: este Samsung es idéntico, tiene cámaras con calidad 4K, pantalla 120Hz y cuesta menos

La marca coreana Samsung se ha posicionado fuertemente en la preferencia de lo consumidores de tecnología móvil, puesto que los equipos más emblemáticos de la firma asiática son de gran calidad y tienen precios bastante competitivos para lo que ofrecen.

Samsung ya se alista para la llegada de su teléfono más potente, el Galaxy S26 Ultra y finalmente ya se tienen los primeros vistazos de este potente equipo con cámaras de 200MP y el potente chip Snapdragon 8 Gen 5. Sin embargo, como ya se tiene previsto, este dispositivo será uno de los más costosos, por lo que muchos usuarios apuntan a la serie A, una de las más equilibradas y baratas.

En 2024, la marca coreana presentó al mundo su nuevo Galaxy A55 y rápidamente este modelo se volvió una de las mejores alternativas, no solo porque su precio se ha reducido prácticamante a la mitad, sino que este smartphone tiene característics TOP que ya quisieran tener otros dispositivos que cuestan mucho más.

¿Qué características tiene el Galaxy A55 de Samsung que lo hace un equipo potente? Pues bien, en primer lugar tiene uno de los mejores panales del mundo. Una pantalla Super AMOLED de 6.6 pulgadas con resolución FHD+, además de una tasa de refresco de 120Hz y un brillo máximo de 1000 nits.

Este es el Galaxy A55 de Samsung. Foto: Xataka

Si hablamos de potencia, debes de saber que este Samsung llega con el chip Exybnos 1480, el cual llega acompañado de 8GB de RAM y 256GB de memoria interna expandible hasta 1TB con una microSD. Esto no es todo ya que llega con una batería de 5000 mAh y carga de 25W por cable.

Pero, lo mejor que tiene este Galaxy A55 es su juego de cámaras que te permite grabar videos en 4K a 30fps. Su sensor principal es de 50MP con OIS, lente ultra gran angular de 12MP, macro de 5MP y selfie de 32MP. La marca coreana tiene la tecnología Nightography, la cual permite tomar fotografias en ambientes oscuros con una gran calidad.

¿Qué precio tiene el Galaxy A55 en pleno 2025? Podrás encontrar este potente teléfono Android por 729 soles, lo que al tipo de cambio representa unos 214 dólares.