Galaxy A56 vs. Xiaomi 15T: cuál tiene mejores cámaras, procesador y precio reducido

Estos dos teléfonos de Samsung y Xiaomi sobresalen en la gama media, pero solo uno es superior en potencia, cámaras, pantalla y batería. Conoce cuál te conviene comprar en 2025.

Daniel Robles
Conoce las características, diferencias y similitudes entre el Galaxy A56 de Samsung y Xiaomi 15T. | Foto: composición/Daniel Robles
Samsung tiene uno de los teléfonos de gama media más potentes del mundo, el Galaxy A56 5G, un teléfono con un juego de cámaras con calidad 4K, un procesador eficiente y funciones con Inteligencia Artificial para mejorar fotos y videos.

Sin embargo, este Galaxy de Samsung ha encontrado un duro rival en el Xiaomi 15T 5G, un teléfono con gran eficiencia que combina un diseño premium con una gran potencia, además de un amplio almacenamiento de 512GB y cámaras LEICA con calidad 4K a 60fps.

¿Cuál de estos teléfonos vale la pena y debería ser la compra ideal para este 2025? ¿El Galaxy A56 de Samsung o el Xiaomi 15T? En esta nota de Libero.pe vamos a realizar un cuadro comparativo entre sus especificaciones, para de esta forma conocer cuál es mejor en todo sentido.

Galaxy A56 vs. Xiaomi 15T: versus de especificaciones

Pantalla, cámaras, procesador, almacenamiento, batería y precio, son algunas de las características técnicas que se compararán en esta nota de Libero.pe. De esta forma tú decidirás si efectivamente te conviene el Galaxy A56 de Samsung o el Xiaomi 15T 5G.

CaracterísticasXiaomi 15TGalaxy A565G
Dimensiones 163,2 x 78 x 7,5 mm 162,2 x 77,5 x 7,4 mm
Peso194 g198 g
Pantalla y dimensiones
AMOLED de 6,83 pulgadas
DCI-P3
Tasa de refresco: 120 Hz
Muestreo táctil: 480 Hz
PWM Dimming: 3.840 Hz
Gorilla Glass 7i
Brillo pico: 3.200 nits
HDR10+, Dolby Vision
TÜV Rheinland Low Blue Light
TÜV Rheinland Flicker Free
TÜV Rheinland Circadian Friendly 		Super AMOLED de 6,7 pulgadas
Resolución FullHD
Tasa de refresco: 120 Hz
Vision Booster
HBM: 1.200 nits
Corning Gorilla Glass Victus+
Resolución y densidad1,5K (2.772 x 1.280 píxeles) 1.080 x 2.340 píxeles
Procesador MediaTek Dimensity 8400 Ultra Samsung Exynos 1580
GPU AMD Xclipse 540
Memoria RAM12 GB LPDDR5x 8 GB
Sistema operativoAndroid 15 - My UXAndroid 15 - One UI 7
Almacenamiento interno 256, 512 GB UFS 4.1 128/256 GB
Cámaras Leica VARIO-SUMMILUX 1:1.7-2.2/15-46 ASPH
Angular Light Fusion 800, 50 MP, f/1.7, OIS
Telefoto 50 MP, f/1,9
Gran angular 12 MP, f/2.2, FOV 120º
Vídeo 4K@60 FPS, HDR10+ 		Angular: 50 MP, f/1.8, AF, OIS
Gran angular: 12 MP, f/2.2
Macro: 5 MP f/2.4
Cámara frontal: 12mpx f/2.2
Batería 5.500 mAh
Carga rápida 67W 		5.000 mAh
Carga rápida de 45W
PrecioS/ 2199S/ 1600
Otros detalles WiFI 6E
DualSIM (nano, eSIM)
NFC
Bluetooth 6.0
5G NSA/SA
GPS
USB tipo C 		Resistencia IP67
Galaxy AI
Circle to Search
Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

