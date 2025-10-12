- Hoy:
Xiaomi 15C vs. Galaxy A16: ¿Cuál de estos dos teléfonos BARATOS tiene mejor pantalla, mejor procesador y cuesta menos?
Ambos teléfonos son muy baratos, pero solo uno vale la pena. Conoce en qué se parecen y diferencian estos smartphones de Xiaomi y Samsung.
Si bien Xiaomi acaba de presentar al mundo su nuevo Xiaomi 17 Pro Max, la marca asiática también posee equipos baratos que resaltan por su gran calidad y el Xiaomi 15C es uno de los más populares, puesto que su precio no supera los 150 dólares y tiene cámaras eficientes, gran pantalla y batería duradera.
Por su parte, Samsung no se queda atrás, ya que si bien acaba de presentar el Galaxy S25FE y meses antes lanzó al mercado el Galaxy Z Fold 7 y Galaxy S25 Ultra, en su línea económica tiene al poderoso Galaxy A16 5G, un dispositivo de bajo presupuesto que combina diseño premium, triple cámara de 50MP y procesador eficiente.
Pero, ¿cuál de estos os teléfonos económicos vale la pena si tienes un bajo presupuesto? Pues bien, en esta nota de Libero.pe conocerás todos los detalles sobre ambos smartphones que tú puedas definir tu compra. Es decir si te conviene más el Xiaomi 15C o el Galaxy A16 de Samsung.
Xiaomi 15C vs. Galaxy A16: versus de especificaciones
Para saber cuál de estos dos teléfonos económicos te conviene comprar, hemos elaborado un cuadro en el que veremos detalles como pantalla, almacenamiento, RAM, cámaras, batería y precio. De esta forma tú mismo podrás definir cuál te conviene.
|Características
|Xiaomi Redmi 15C
|Samsung Galaxy A16
|Dimensiones
|173.2 x 81.1 x 8.2 mm
|164,4 x 77,9 x 7,9 mm
|Peso
|211 gramos
|200 gramos
|Pantalla y dimensiones
|LCD de 6,9 pulgadas
Tasa de refresco: 120 Hz
Tasa de muestreo táctil: 240 Hz
Brillo típico: 450 nits
Brillo máximo: 600 nits
|Super AMOLED de 6,7 pulgadas
Tasa de refresco de 90 Hz
|Resolución y densidad
|Resolución HD+ ( 720 x 1600 pixels)
|Resolución Full HD+ (1.080 x 2.340 píxeles)
|Procesador
|Mediatek Dimensity 6300 octa-core 2.4GHz
|Exynos 1330
|Memoria RAM
|4GB LPDDR4x
Hasta 12 GB con RAM virtual
|4 GB
|Sistema operativo
|Android 15
|Android 14 One UI 6
|Almacenamiento interno
|128/256GB
Tarjeta microSD 1TB
|128 GB
MicroSD hasta 1.5 TB
|Cámaras
|Principal: 50 MP f/1.8
Retrato: 2MP
Selfie: 13 MP f/2.0
1080p@30fps
Principal: 50 MP, f/1.8
Macro: 2 MP, f/2.4
Gran Angular: 5 MP, f/2.2
Selfie: 13 MP, f/2.0
|Batería
|6000 mAh
Carga rápida de 33W
|5.000mAh
25W carga rápida
|Precio
|529 soles - 154 dólares
|500 soles o 150 dólares
|Otros detalles
|4G
Dual SIM
WiFi 2,4/5 GHz
Radio FM
Bluetooth 5.3
GPS, Glonass, Galileo, Beidou
|Certificación IP54
NFC
Lector de huellas en el lateral
6 años de actualizaciones
Wi-Fi
Bluetooth 5.3
