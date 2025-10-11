Olvídate del Xiaomi 17 Pro Max con este Samsung con armadura de TITANIO, procesador Snapdragon y cámaras con calidad 8K

Xiaomi presentó en China su teléfono más potente, el Xiaomi 17 Pro Max, su equipo más avanzado que compite de igual a igual con el iPhone 17 Pro Max. Sin embargo, este smartphone asiático ha resultado uno de los más caros, por lo que los usuarios están buscando opciones mucho más económicas.

En 2024, Samsung presentó al mundo su teléfono más potente, el Galaxy S24 Ultra, equipo que ha bajado su precio al mínimo y actualmente lo podrás comprar por 2590 soles, lo que al tipo de cambio representa unos 757 dólares. ¿Vale la pena? Aquí todos los detalles.

Si bien el Samsung Galaxy S24 Ultra es un teléfono que ya tiene un año en el mercado, sigue siendo una excelente alternativa, puesto que no solo tiene 5 años de actualizaciones, sino también posee un procesador avanzado y cámaras con calidad de video 8K.

En primer lugar, debes saber que la pantalla de este Samsung es una de las mejores: panel AMOLED LTPO de 6.8 pulgadas con resolución Quad HD+, además de 1 a 120Hz y protección Gorilla Glass Armor.

Si hablamos de potencia, el Galaxy S24 Ultra llega con un procesador Snapdragon 8 Gen 3, 12GB de RAM y 1 Terabyte, además de una batería de 5000 mAh y carga de 45W por cable y 15W de forma inalámbrica.

Este es el Samsung Galaxy S24 Ultra. Foto: composición/pocketnow.com

Sin embargo, el atributo más importante de este Galaxy S24 Ultra es el sistema de cámaras: lente principal de 200Mp con OIS, lente gran angular de 12MP, lente Zoom 3X de 10MP, lente Zoom 5X de 50MP y selfie de 12MP. No solo podrás grabar videos en 8K a 30fps, sino también en 4K a 60fps. Además, sus fotografías tienen alta calidad incluso en condiciones de poca luz.

Por si fuera poco, este Galaxy de Samsung tiene 5 años de actualizaciones, Android 14 actualizable a Android 15 y una opción para actualizar el One UI 6.1 al 7 y así por muchos años más. ¿Qué te parece?