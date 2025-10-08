0

NO compres el Xiaomi 17: Este Samsung de gama media combina potencia gamer, cámaras 4K y su precio BAJÓ al mínimo

Si quieres comprar un teléfono con cámaras de alta calidad, resistencia al agua y diseño premium, entonces el Galaxy A56 de Samsung es tu mejor opción. Su precio ha bajado en 40%.

Daniel Robles
El Samsung Galaxy A56 5G es uno de los teléfonos más potentes y baratos de este 2025. No tiene nada que envidiarle al Xiaomi 17 5G.
El Samsung Galaxy A56 5G es uno de los teléfonos más potentes y baratos de este 2025. No tiene nada que envidiarle al Xiaomi 17 5G. | Foto: composición/vatvostudio.vn
COMPARTIR

Gran expectativa se ha generado en el mundo, luego de la llegada del Xiaomi 17, uno de los teléfonos más potentes con sistema Android. Sin embargo, su elevado precio ha generado que muchos busquen opciones con una calidad similar, pero con un precio más accesible.

Este es el caso del Galaxy A56 de Samsung, el teléfono de gama media más potente que ha lanzado la firma coreana para este 2025. Si bien no es el equipo más avanzado que tienen, su configuración es impresionante y lo mejor de todo es que su precio se ha desplomado al mínimo en solo algunos meses.

El Xiaomi 17 Pro es uno de los teléfonos Android más potentes y su precio es más bajo que un iPhone 17 Pro de Apple.

PUEDES VER: ¿Cuándo llega al Perú el nuevo Xiaomi 17 Pro y cuánto costará en soles?

Para empezar debes saber que el Galaxy A56 de Samsung tiene una de las mejores pantallas del mundo: Super AMOLED de 6.7 pulgadas con una resolución FullHD, además de tasa de refresco de 120Hz, además de 1200 nits de brillo y una protección Gorilla Glass Victus+.

La potencia de este Samsung llega con el procesador Exynos 1580, acompañado de 8GB de RAM físico, 8GB de RAM virtual y 256GB de memoria interna no expansible. Además, su batería es de 5000 mAh y carga a 45W, una mejora en este apartado.

Galaxy A56 de Samsung

Este es el Galaxy A56 de Samsung. Foto: composición/mobilarena.hu

Pero, sin lugar a dudas, el Galaxy A56 de Samsung tiene una e las cámaras más potentes: lente de 50MP con OIS, lente gran angular de 12MP, macro de 5MP y selfie de 12MP. Gracias a esta configuración, tenemos videos en 4K a 30fps y fotografías de alta calidad, incluso en ambientes con poca luz.

¿Qué precio tiene el Galaxy A56? Para octubre del 2025, este equipo tiene un precio de 1200 soles o 340 dólares en el mercado internacional. Sin duda alguna es una de las mejores opciones en la gama media por todas su sespecificaciones.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Lo más visto

  1. ¿Cuándo llega al Perú el nuevo Xiaomi 17 Pro y cuánto costará en soles?

  2. Xiaomi 17 Pro Max: cuándo llega a Perú, precio en soles y todas sus características

  3. iPhone 16 Pro vs. 15 Pro vs. 14 Pro vs. 13 Pro: ¿En qué se diferencian y cuál vale la pena comprar?

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano