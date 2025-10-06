Cuatro cámaras 4K de 200MP, chip Snapdragon y 1 TB de memoria: este Samsung vale menos que un iPhone 17 Pro y lo supera en todo

Apple está perdiendo una gran cantidad de usuarios, luego de haber presentado el iPhone 17 Pro Max, un teléfono que ha decepcionado bastante por su poca innovación y por no ser tan resistente como la marca presumía en su evento de lanzamiento.

Es por ello que miles de personas están buscando un equipo con grandes prestaciones, potencia similar pero que cueste menos, ya que el iPhone 17 Pro Max puede llegar a costar unos 2000 dólares en diferentes mercados que no sean el de Estados Unidos.

Para sorpresa de propios y extraños, el Galaxy S23 Ultra se ha convertido en uno de los equipos más buscados, puesto que su elevada performance y su precio más accesible, lo han vuelto la mejor opción para este 2025. ¿Qué tan potente puede llegar a ser? Aquí te revelaremos su ficha técnica y dónde comprarlo con precio bajo.

Galaxy S23 Ultra: ficha técnica completa

Para iniciar con este análisis del Galaxy S23 Ultra debes de saber que este teléfono de Samsung pertenece a la gama premium y fue el mejor equipo que la marca coreana presentó en 2023. Tiene unos 5 o 6 años de actualizaciones, por lo que te servirá hasta 20288 sin problema alguno.

Su pantalla es de tipo AMOLED con 6.8 pulgadas, una resolución QHD+ de 3080 x 1440 pixeles, además de una protección Gorilla Glass Victus 2. Sin duda uno de los mejores paneles que puedes comprar.

Si hablamos de potencia y rendimiento, este Samsung tambiens sobresale puesto que tiene el procesador 8 Gen 2, 12GB de RAM, 1 Terabyte, además de una batería de 5000 mAh y carga de 45W por cable y 15W de forma inalámbrica.

Este es el Galaxy S23 Ultra. Foto: composición/mobilizujeme.cz

Sin lugar a dudas, el apartado fotográfico es uno de los puntos fuertes de este Galaxy S23 Ultra. El sensor principal de este teléfono es de 200MP con OIS, lente gran angular de 12MP, lente Zoom 3X de 10MP, lente Zoom 10X de 10MP y selfie de 12MP. Videos en 8K a 30fps y fotografías de alta resolución sin problema alguno.

¿Qué precio tiene el Galaxy S23 Ultra en 2025? Por solo 2399 soles o 640 dólares, podrás comprar este potente Android que supera al mismísimo iPhone 17 Pro Max de Apple.