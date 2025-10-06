- Hoy:
Armadura de TITANIO, chip Bionic A18 Pro y cámaras 4K de nivel cine: este iPhone cuesta menos que el iPhone 17 Pro Max
El nuevo iPhone 17 Pro Max ha resultado ser de MENOS calidad que este potente modelo con armazón de alta dureza y cámaras profesionales. Además, su precio es más reducido.
Pese a que Apple acaba de presentar al mundo su nuevo iPhone 17 Pro Max, este ha generado polémica puesto que se dice que el aluminio del que está hecho logra dañarse con facilidad y además se ha puesto en tela de juicio su performance, puesto que no tendría nada de especial si se compara con el modelo anterior.
El elevado precio, más de 2000 dólares en mercados externos a Estados Unidos, y todos los comentarios negativos han generado que miles de usuarios intenten conseguir el modelo anterior, es decir el nuevo iPhone 16 Pro Max, un smartphone con alta performance que además ahora cuenta con un precio más bajo que durante su lanzamiento.
¿Qué tan potente es el iPhone 16 Pro Max? Pues bien, en este caso tenemos un equipo con gran calidad para fotos, videos y además su rendimiento es más avanzado. Si quieres conocer más detalles, no dudes en revisar la siguiente nota de Libero.pe.
iPhone 16 Pro Max: profundizamos sus especificaciones
Lo primero que debes de saber, es que el iPhone 16 Pro Max fue lanzado en septiembre el 2024 y si bien ya tiene más de un año en el mercado, sigue vigente gracias a sus increíbles especificaciones.
En primer lugar, este teléfono llega con Super Retina XDR de 6.9 pulgadas, ProMotion de 10Hz, una resolución de 2622 x 1206 pixeles, además de 2000 nits de brillo máximo y una protección de Ceramic Shield.
Si hablamos de potencia, debes saber que el iPhone 16 Pro Max llega con procesador Bionic A18 Pro, 8GB de RAM, 512GB y 1 Terabyte de memoria, batería de 4600 mAh y una carga rápida de 25W por cable y 15W de forma inalámbrica.
Este es el iPhone 16 Pro Max. Foto: composición/@Paulmeda1
Sin embargo, uno de los atributos más importantes es el juego de cámaras 4K de alta calidad que tiene este iPhone. Su sensor principal es dde 48MP, 48MP gran angular, 12MP Teleobjetivo y selfie de 12MP. No solo podrás grabar en 4K a 60fps, sino también en 120fps y además fotografías de alto calidad.
Lo mejor de todo es que este iPhone 16 Pro Max llega con 5 años de actualizaciones y ya se puede optimizar al iOS 26 que debutó con el iPhone 17 Pro Max. El precio actual de este teléfono es de 4200 soles, es decir 1200 dólares en el mercado internacional.
