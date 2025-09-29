Estos 3 teléfonos Android superan por completo al iPhone 17 Pro y cuestan mucho menos

El pasado 9 de septiembre, Apple organizó su famoso evento anual y presentó sus nuevos y renovados iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, cuatro equipos cuyas cámaras han mejorado demasiado y ahora ofrece nuevas prestaciones en beneficio de sus usuarios.

Sin embargo, pese a los esfuerzos de Apple por demostrar que sus teléfonos son algunos de los mejores, lo cierto es que actualmente, hasta septiembre del 2025, existen muchos equipos Android que superan al iPhone 17 Pro en prácticamente todo y además son más baratos. ¿Quieres conocer otras opciones igual de potentes pero más económicas? Si es así llegaste al lugar indicado. ¡Toma nota!

PUEDES VER: Cuándo llega el iPhone 17 a Perú y cuál será su precio

3 teléfonos Android que superan al iPhone 17 Pro en TODO

A continuación te vamos a revelar una lista de tres smartphones de gama alta que tienen características y especificaciones más potentes que el teléfono insignia de Apple. Revisa los precios, ya que todos valen menos que el iPhone 17 Pro cuyo precio en mercados alejados a Estados Unidos puede llegar a 2000 dólares.

Google Pixel 10 Pro: Este teléfono premium tiene una pantalla OLED LTPO de 6,3″ (1-120 Hz), procesador Tensor G5, hasta 16 GB RAM, batería alrededor de 4.870 mAh con carga rápida hasta 45 W y carga inalámbrica Qi2. El precio es de US$999.

Galaxy S25 Ultra: El teléfono premium de Samsung tiene pantalla Dynamic LTPO AMOLED 2X de 6,9″ (120 Hz), Snapdragon 8 Elite (3 nm), 12 / 16 GB RAM, batería de 5.000 mAh con carga por cable 45 W y carga inalámbrica 15W. El precio de este equipo es de US$1.299.

Xiaomi 15 Ultra: Este teléfono emblemático de Xiaomi tiene una pantalla AMOLED de 120Hz y resolución 3200 x 1440 pixeles. Su procesador es el Snapdagon 8 Elite, 16GB de RAM y 512GB. Sus cámaras LEICA son de gran capacidad: lente 50MP, telefoto 50MP, super telefoto 200MP y gran angular 50MP. El precio de este equipo TOP es de 1499 dólares.