0
EN VIVO
Sporting Cristal vs Ayacucho FC EN DIRECTO por el Clausura
LO ÚLTIMO
Tabla del Clausura y Acumulado tras derrota de Alianza

Estos 3 teléfonos Android superan por completo al iPhone 17 Pro y cuestan mucho menos

Si creías que el iPhone 17 Pro es uno de los equipos más potentes del mundo, estás en un error, ya que hay otros modelos Android que lo superan y son más baratos.

Daniel Robles
Conoce tres teléfonos Android que superan al iPhone 17 Pro: Google Pixel 10 Pro, Galaxy S25 Ultra, y Xiaomi 15 Ultra.
Conoce tres teléfonos Android que superan al iPhone 17 Pro: Google Pixel 10 Pro, Galaxy S25 Ultra, y Xiaomi 15 Ultra. | Foto: composición/techadvisor.com
COMPARTIR

El pasado 9 de septiembre, Apple organizó su famoso evento anual y presentó sus nuevos y renovados iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, cuatro equipos cuyas cámaras han mejorado demasiado y ahora ofrece nuevas prestaciones en beneficio de sus usuarios.

Sin embargo, pese a los esfuerzos de Apple por demostrar que sus teléfonos son algunos de los mejores, lo cierto es que actualmente, hasta septiembre del 2025, existen muchos equipos Android que superan al iPhone 17 Pro en prácticamente todo y además son más baratos. ¿Quieres conocer otras opciones igual de potentes pero más económicas? Si es así llegaste al lugar indicado. ¡Toma nota!

Conoce la fecha de llegada del iPhone 17 de Apple al Perú, qué características tiene y cuál es su precio.

PUEDES VER: Cuándo llega el iPhone 17 a Perú y cuál será su precio

3 teléfonos Android que superan al iPhone 17 Pro en TODO

A continuación te vamos a revelar una lista de tres smartphones de gama alta que tienen características y especificaciones más potentes que el teléfono insignia de Apple. Revisa los precios, ya que todos valen menos que el iPhone 17 Pro cuyo precio en mercados alejados a Estados Unidos puede llegar a 2000 dólares.

Google Pixel 10 Pro: Este teléfono premium tiene una pantalla OLED LTPO de 6,3″ (1-120 Hz), procesador Tensor G5, hasta 16 GB RAM, batería alrededor de 4.870 mAh con carga rápida hasta 45 W y carga inalámbrica Qi2. El precio es de US$999.

Galaxy S25 Ultra: El teléfono premium de Samsung tiene pantalla Dynamic LTPO AMOLED 2X de 6,9″ (120 Hz), Snapdragon 8 Elite (3 nm), 12 / 16 GB RAM, batería de 5.000 mAh con carga por cable 45 W y carga inalámbrica 15W. El precio de este equipo es de US$1.299.

Xiaomi 15 Ultra: Este teléfono emblemático de Xiaomi tiene una pantalla AMOLED de 120Hz y resolución 3200 x 1440 pixeles. Su procesador es el Snapdagon 8 Elite, 16GB de RAM y 512GB. Sus cámaras LEICA son de gran capacidad: lente 50MP, telefoto 50MP, super telefoto 200MP y gran angular 50MP. El precio de este equipo TOP es de 1499 dólares.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Lo más visto

  1. Xiaomi 17 Pro Max: ¿Cuándo llega a Perú y cuál será su precio?

  2. ¿Cuántos sueldos mínimos necesito para comprar el Xiaomi 17 Pro Max en Perú y por qué supera al iPhone 17 Pro Max?

  3. La importante razón para comprar el Xiaomi 17 Pro Max y no el iPhone 17 Pro Max

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano