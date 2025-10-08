¿Vale la pena comprar el iPhone 16 en 2025? Lo que debes saber sobre el potente teléfono con 512GB y cámara 4K

El pasado 9 de septiembre, Apple paralizó al mundo con la llegada de su teléfono más potente, el iPhone 17 Pro Max, uno de sus mejores creaciones, puesto que no solo renovó su diseño, sino también repotenció sus cámaras y su batería.

Sin embargo, ya se ha mencionado que el nuevo iPhone de Apple llegará al mercado internacional con un precio que supera los 2000 dólares. Esto ha generado que otros modelos se vuelvan muy cotizados, como el iPhone 16 que se ha vuelto el equipo más pedido para este 2025.

Y es que el iPhone 16 no solo tiene un diseño renovado, sino que también cuenta con características premium que lo convierten en la mejor alternativa. Súmale a ello que ahora cuesta 400 dólares menos, entonces estamos frente al teléfono de Apple que apunta a liderar las ventas. ¿Qué características tiene? Aquí te las nombramos todas.

Para empezar debes saber que el iPhone 16 de Apple tiene una pantalla pequeña de 6.1 pulgadas con una tecnología OLED Super Retina XDR. Por si fuera poco, su resolución es de 2556 x 1179 pixeles, además de un brillo máximo de 2000 nits y compatibilidad con HDR.

La potencia de este teléfono de Apple llega con el procesador Bionic A18, el cual llega acompañado de 8GB de RAM, 512GB y una batería de 3.561 mAh con carga de 25W por cable. Sin duda esta configuración es ideal para jugar y abrir aplicaciones muy exigentes.

Sin embargo, el mejor atributo de este iPhone 16 es el juego de cámaras que tiene integrado. En este caso tenemos un sensor de 48MP con OIS, ultra gran angular de 12MP con Telefoto 2X y selfie de 12MP. Este teléfono de Apple te permite grabar en 4K a 60fps, incluso con el Gran Angular. ES ideal para creación de contenido para redes sociales.

¿Qué precio tiene el iPhone 16? Actualmente este teléfono de Apple cuesta 2800 soles, unos 800 dólares en el mercado internacional.