Con este truco Whatsapp podrás ver más de una sola vez las fotos temporadas que te envían

Si te enviaron un mensaje temporal que solo puedes ver una vez, entonces este truco te servirá. Así podrás 'deshabilitar' esta opción de privacidad en WhatsApp.

Daniel Robles
Solo así podrás guardar y ver más de una sola vez los mensajes temporales de WhatsApp.
Solo así podrás guardar y ver más de una sola vez los mensajes temporales de WhatsApp. | Foto: composición/Daniel Robles
WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada del mundo y por ello cada cierto tiempo se integran nuevas funciones para mejorar la privacidad de los mensajes que se comparten en esta app.

Los 'mensajes temporales' son una nueva herramienta que Meta ha incluido en WhatsApp y consisten en aquellos archivos que se envían para que el receptor solo pueda abrirlos una vez y estos 'desaparecen' luego de ello. Sin embargo, por si no lo sabes, existe una forma de poder visualizarlas más de una vez. ¿Cómo es posible? Aquí te detallamos cómo hacerlo.

Así podrás saber si tu cuenta de WhatsApp tiene la sesión iniciada en dispositivos extraños.

PUEDES VER: Guía para saber si tengo mi cuenta de WhatsApp abierta en un dispositivo extraño

Para guardar una foto temporal de WhatsApp antes de que desaparezca, graba la pantalla de tu smartphone con una aplicación de grabación mientras la visualizas. Si bien la versión que incluyen los equipos no funcionan, puedes utilizar otra que descargues gratis de Play Store.

Otra forma de poder guardar estas fotos temporales es mediante un diferente smartphone. ¿Cómo así? Puedes tomar foto o grabar desde otro teléfono y así obtener esta imagen temporal. Recuerda que esta es la forma más sencilla de capturarlos.

Recuerda que los mensajes temporales o de una sola vista se tienen que activar antes de enviarlos. Solo basta con seleccionar el botón '1' que se encuentra en la parte derecha del mensaje. Si no quieres que tenga este formato, no lo selecciones y listo.

