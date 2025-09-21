WhatsApp: cómo saber si un contacto me bloqueó en la aplicación de Meta

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más populares, precisamente por las múltiples funciones que ofrece para contactar con miles de personas. Sin embargo, también ofrece herramientas para evitar que estas te puedan contactar y para ello precisamente ha sido implementado el 'Bloqueo'.

Si una persona decide BLOQUEARTE en WhatsApp significa que por más que lo intentes no podrás enviarle mensajes, llamadas o incluso ver su estado en la App de Meta. ¿Quieres saber si una persona tomó la decisión de hacerlo? Pues bien, esto se puede conocer por tres simples señales.

¿Cómo puedo saber si una persona me ha bloqueado en WhatsApp? La primera gran señal es que ya no podrás ver su foto de perfil, por lo que si pasa esto es posiblemente 100% seguro que te han bloqueado.

Otra señal a considerar es que al mandarle un mensaje, estos solo mostrarán un un solo tic gris, no podrás realizar ni recibir llamadas con ese contacto, ni ver su estado en línea o información de última vez.

La forma más segura de confirmarlo es intentar crear un grupo e incluir al contacto; si no puedes añadirlo, es muy probable que te haya bloqueado.

Recuerda que si una persona ha decidido bloquearte´en WhatsApp, lo más recomendable es no insistir y darle su espacio. Si quieres puedes hablar personalmente y tratar de arreglar las cosas, pero de no hacerlo, no insistir por este lado.