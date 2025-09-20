¿Qué es el 'Modo Efímero' de WhatsApp y cómo puedo sacarle el máximo provecho?

WhatsApp es la aplicación de mensajería más utilizada y es por ello que su dueña Meta, cada cierto tiempo, incluye nuevas funciones que mejoran la experiencia de uso de los más de 2500 millones de personas que ingresan diariamente a la 'App verde'.

El 'Modo Efímero' es una nueva interfaz que ahora puedes activar en el WhatsApp de tu teléfono Android o iPhone y lo mejor de todo es que te permitirá borrar las conversaciones que tienes con otros contactos, a tal punto que no quede rastro alguno. ¿Cómo es posible esto?

El famoso 'Modo Efímero' de WhatsApp no es otra cosa más que los Mensajes Temporales, una función especial que permite que los mensajes de un chat desaparezcan automáticamente después de un período determinado, ya sea 24 horas, 7 días o 90 días.

Sin embargo, esto no es todo, ya que el 'Modo Efímero' se complementa con el envío de fotos, videos y audios de Visión Única, esos que una persona solo podrá abrir por única vez y luego de ello desaparecen para siempre. ¿Quieres activar este 'Mod' de WhatsApp? Te dejamos la guía en 3 simples pasos.

Abre WhatsApp y ve a Configuración o Ajustes, para luego ingresar a 'Privacidad'.

Toca en Duración predeterminada para configurarlo para todos los chats nuevos, o selecciona un chat específico y toca el nombre del contacto/grupo para ver la opción de Mensajes Temporales.

Elige la duración que prefieras: 24 horas, 7 días o 90 días.

Recuerda que también puedes enviar 'Mensajes de Visión única' y esto se logra antes de enviar un archivo. Presiona el ícono del círculo con un número "1" dentro que aparece junto a la opción de agregar un comentario. De esta forma te aseguras que el remitente solo pueda abrirlo una sola vez. Luego de ello se 'autodestruye'.