Cómo activar la función de 'Recordarme' en WhatsApp en mi celular fácil y rápido

WhatsApp sigue añadiendo grandes novedades a la aplicación y nadie puede quedarse fuera sin probar lo nuevo que podrá salvar la vida de muchos.

Jasmin Huaman
WhatsApp añade función de 'Recordarme' en mensajes.
WhatsApp añade función de 'Recordarme' en mensajes. | Foto: Composición Líbero
A pesar de la aparición de otros aplicativos que logran cumplir con las mismas funciones de WhatsApp, solamente el 'app' de Meta el poder de innovar en otras herramientas que llegan para solucionar la vida de los usuarios. Con ello, se celebra la llegada de 'Recordarme'.

Las innovaciones en WhatsApp no paran de llegar y es que en pleno 2025 parecería que está completo, pero no es así. Recientemente, se añadió la función donde se puede poner un recordatorio de una mensaje que se envía, ya sea en chats privados o de grupo.

Cómo activar 'Recordarme' en WhatsApp

Si tienes WhatsApp, es importante que lo tengas actualizado, ya que solamente así podrás disfrutar de las últimas actualizaciones de la aplicación de Meta. Además, sin importar que tengas un dispositivo de Android o Apple, de igual manera podrás hacer uso de esta función.

Usar el botón de 'Recordarme' en WhatsApp es más fácil de lo que te imaginas y es que solamente vas a necesitar presionar por encima de un mensaje que desees de que te recuerde en el tiempo que tú decidas. Puedes ser hasta después de varias horas, según prefieras, incluso también puedes colocar dentro de otro día de tu calendario.

WhatsApp

Nueva función de WhatsApp. | Foto: Captura

Al igual que todas las nuevas funciones que se agregan a WhatsApp, resulta sumamente importante contar con la última versión del aplicativo para poder hacer uso de esta herramienta que se puede acceder en cualquier dispositivo móvil.

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

