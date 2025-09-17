Adiós Honor, este Samsung lo supera en 3 puntos: pantalla SUPER AMOLED, software impresionante y procesador todoterreno

La gama media es uno de los rubros más vitales en el actual mercado de celulares, por lo que existen una serie de modelos con prestaciones de altísimo valor que rivalizan, en no pocos casos, con los tope de gama y Samsung es uno de los que está a la vanguardia de este progreso tecnológico.

Por ello, en las siguientes líneas vamos a analizar al Samsung A56, el que para muchos especialistas es considerado como el mejor gama media de este 2025, por lo que aquí conocerás todas sus especificaciones, además de su precio y diseño.

Pantalla y procesador

El Samsung A56 tiene un peso de 198 gramos, en los cuales se incluye una pantalla Super AMOLED de 6.7 pulgadas, el cual está acompañado de resolución FullHD+, a la vez de Vision Booster para mejorar la calidad de imagen, brillo máximo de 1,200 nits, protección anticaídas Corning Gorilla Glass Victus+ y resistencia al agua con certificación IP67.

Del mismo modo, todo ello viene acompañado con un procesador potente como el Exynos 1580, el cual funciona más que bien con muchas aplicaciones abiertas al mismo tiempo así como para jugar, pero sin exagerar. Su RAM es de 8GB y ROM de 128GB/256GB.

Fotografía y grabación de video

La fotografía del Samsung A56 es uno de sus grandes puntos a favor, dado que en la parte trasera nos topamos con un lente principal de 50 megapíxeles incluyendo estabilización óptica, gran angular de 12 megapíxeles, macro de 5 megapíxeles y sensor frontal de 12 megapíxeles.

Por otro lado, la grabación de vídeo lo hace bien, pues cuenta con resolución máxima de 4K a 30fps en todas sus cámaras, pero si quieres 60fps tendrás que bajar a los 1080p.

Software y batería

Del mismo modo, su sistema operativo es el OneUI 7 basado en Android 15, el cual incluye funciones de inteligencia artificial con Galaxy AI, lo cual hace que la experiencia del usuario sea mucho más pulida, además de 6 años de actualizaciones para el software y los parches de seguridad.

Si nos vamos hacia la autonomía, el Samsung A56 nos trae una solvente batería de 5,000mAh para utilizarlo casi todo el día, pero con una mejora en su carga rápida que ahora es 45W, por lo que estará listo al 100 por ciento en unos 50 minutos promedio.

Precio del Samsung A56

Si te gusta el Samsung A56, y lo quieres tener por las razones arriba descritas, en Colombia como en otros países tiene estos costos: