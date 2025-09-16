Samsung es una de las marcas tecnológicas más famosas del mundo desde hace décadas, por lo que a nadie impresiona que sean líderes también en el rubro de los celulares, sitial que, al menos en el tope de gama, disputan junto a marcas fuertísimas como Apple.

Por ello, a continuación, vamos a hablar del poderoso Samsung S24 Plus, un smartphone que salió al mercado en 2024, contando con una ficha técnica que hace gala de su reputación como gama alta, pero con el aditivo de que ha bajado de precio en lo que va del 2025.

Samsung S24 Plus: pantalla y procesador

Con un peso de 196 gramos, el Samsung S24 Plus nos saluda con su pantalla Dynamic AMOLED de 6,7 pulgadas, con una soberbia resolución QuadHD+ de 3,120 x 1,440 píxeles, a la vez de Vision Booster para mejorar la calidad de la imagen, 120 hercios de tasa de refresco, brillo máximo de 2,600 nits y resistencia al agua con certificación IP68.

Por otro lado, cuando vamos al rendimiento, nos topamos con el chip de la casa, el Exynos 2400, el cual tiene un comportamiento soberbio con aplicaciones pesadas, así como juegos de alta demanda gráfica. Su RAM es de 12GB, en tanto que su memoria interna es de 256GB y 512GB.

Samsung S24 Plus: foto y video

El Samsung S24 Plus viene con triple cámara trasera, con lente principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, a la vez de gran angular de 12 megapíxeles, teleobjetivo 3X de 10 megapíxeles y frontal de 12 megapíxeles.

En cuanto al video, este celular graba a un máximo de 8K, pero los mejores resultados los vamos a obtener en los 4K a 60fps, con una estabilización muy bien lograda, buena función para editar con soporte de IA.

Samsung S24 Plus: sistema operativo con IA

El Samsung S24 Plus viene con uno de los sistemas operativos más versátiles de la actualidad, el OneUI 6.1 basado en Android 14, el mismo que ya recibió Galaxy AI, la inteligencia artificial de la marca surcoreana, presente en el apartado de cámaras, pero también para diversas funciones dentro del dispositivo.

Del mismo modo, este celular incluye una potente política de actualizaciones, dado que tiene 7 años para dar soporte al software, mismo tiempo para lo que con los parches de seguridad.

Samsung S24 Plus buena autonomía

La autonomía del Samsung S24 Plus se queda al límite de actual estándar, por lo que nos toparemos con una batería de 4,900mAh, a la vez de una carga rápida de 45W, así como carga inalámbrica de 15W y carga reversible.

Todo esto te va a ser de mucha utilidad cuando, por ejemplo, quieras cargar al máximo el celular, ya que tenerlo listo al 100 por ciento te tomará unos 50 minutos usando el cargador de 45W.

Precio del Samsung S24 Plus en 2025

Toma nota, porque si quieres comprarte el Samsung S24 Plus este 2025, estos son sus precios en: