iPhone 17 vs. Galaxy S25: cuál de estos gama alta tiene mejor cámara, procesador y vale menos

Este martes 9 de septiembre, Apple presentó al mundo su nuevo teléfono premium el iPhone 17, un equipo que ha mejorado demasiado su pantalla, puesto que ahora llega con 120Hz ProMotion, una diagonal de 6.3 pulgadas y carga de 40W. Además, su precio ronda los 800 dólares en su versión de 256GB.

Por su parte, Samsung tiene en su catálogo uno de los mejores gama alta, el Galaxy S25 5G, un smartphone con procesador Snapdragon 8 Elite, 8GB de RAM y 512GB de memoria, además de funciones con Inteligencia Artificial.

¿Cuál de estos dos modelos es mejor? ¿El iPhone 17 o el Galaxy S25? Pues bien, hoy haremos un versus de sus especificaciones, para de esta forma puedas determinar cuál vale la pena realmente. Conoce todas sus características y cuál es más económico.

iPhone 17 vs. Galaxy S25: versus extremo

En este cuadro comparativo, vamos a revisar detalles como la memoria, el procesador, la batería, las cámaras y otras especificaciones del iPhone 17 y Galaxy S25. De ti dependerá determinar cuál es tu mejor opción y qué precio puedes pagar.