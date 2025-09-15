iPhone 17 vs. Galaxy S25: cuál de estos gama alta tiene mejor cámara, procesador y vale menos
Estos dos teléfonos premium son algunos de los más potentes, pero solo uno será tu mejor compra este 2025. Conoce todas sus especificaciones y si vale la pena pagar.
Este martes 9 de septiembre, Apple presentó al mundo su nuevo teléfono premium el iPhone 17, un equipo que ha mejorado demasiado su pantalla, puesto que ahora llega con 120Hz ProMotion, una diagonal de 6.3 pulgadas y carga de 40W. Además, su precio ronda los 800 dólares en su versión de 256GB.
Por su parte, Samsung tiene en su catálogo uno de los mejores gama alta, el Galaxy S25 5G, un smartphone con procesador Snapdragon 8 Elite, 8GB de RAM y 512GB de memoria, además de funciones con Inteligencia Artificial.
¿Cuál de estos dos modelos es mejor? ¿El iPhone 17 o el Galaxy S25? Pues bien, hoy haremos un versus de sus especificaciones, para de esta forma puedas determinar cuál vale la pena realmente. Conoce todas sus características y cuál es más económico.
iPhone 17 vs. Galaxy S25: versus extremo
En este cuadro comparativo, vamos a revisar detalles como la memoria, el procesador, la batería, las cámaras y otras especificaciones del iPhone 17 y Galaxy S25. De ti dependerá determinar cuál es tu mejor opción y qué precio puedes pagar.
|Características
|Galaxy S25 de Samsung
|iPhone 17 de Apple
|Dimensiones
|146,9 x 70,5 x 7,2 mm
|149,6 x 71,5 x 8 mm
|Peso
|162 gramos
|177 gramos
|Pantalla y dimensiones
|6,2 pulgadas
Dynamic AMOLED
120 Hz
Vision Booster
|LTPO OLED 6,3 pulgadas Super Retina XDR, 120 Hz
3.000 nits de brillo pico
Dolby Vision HDR
|Resolución y densidad
|FHD+ (2.340 x 1.080p)
|2.622 x 1.206 px (458 ppp)
|Procesador
|Snapdragon 8 ELITE by Galaxy
|Apple A19 Bionic
|Memoria RAM
|12 GB LPDDR5X
|8GB RAM
|Sistema operativo
|Android 15 One UI 7
|iOS 26
|Almacenamiento interno
|128 | 256 | 512 GB UFS 4.0
|256 / 512 GB
|Cámaras
|Principal: 50MP (f/1.8, 85º, OIS)
Gran angular: 12MP (f/2.2, 120º)
Teleobjetivo: 10MP (f/2.4, OIS, 3x)
Selfie: 12 megapixeles, apertura de ƒ/2.2
|Principal: 48 MP, 26 mm, f/1.6
Ultra gran angular: 12 MP, 13 mm, f/2.2
(Teleobjetivo 2x de 12 MP gracias al sensor Quad Pixel)
Zoom óptico 2x
Selfie: True Depth 18 MP, f /1.9
|Batería
|5.000mAh
25W carga rápida
Carga inalámbrica 15W
|3.988 mAh
Carga rápida de 40W con conexión USB - C
|Precio
|770 dólares - 2699 soles
|Desde 799 dólares, 2789 soles
|Otros detalles
|USB C (USB 3.2)
NFC
UltraWide Band
GPS/Glonass/Beidou/Galileo/GZSS
Gemini de Google
|Face ID
Dynamic Island
Resistencia IP68
Llamadas de emergencias
Detección de accidentes
UWB de segunda generación
Botón de Control de Cámara
