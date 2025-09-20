5 celulares Xiaomi de gama media con buena cámara y bajo precio que se recomiendan comprar

Si lo que estás buscando es un teléfono con excelentes características y un alto rendimiento, entonces debes empezar a considerar a Xiaomi como una de tus elecciones por todo lo que es capaz de ofrecer. En caso de que cuentes con un presupuesto ajustado, pero no quieras perder la calidad fotográfica, entonces estos son los factores que debes empezar a tener en cuenta.

Celulares Xiaomi de gama media para comprar en el 2025

Además de la existencia de Samsung, Honor, Apple o Motorola, también ingresa en esta conversación de mejores marcas de teléfonos la conocida Xiaomi. Esta empresa cuenta con un extenso catálogo de modelos con última tecnología y vas a poder a conocerlo a cada un de ellos a continuación con sus mejores características.

POCO X7 Pro

Este celular tiene una cámara principal de 50 MP que ofrece estabilización óptica (OIS), ultra gran angular de 8 MP y un lente macro de 2 MP. Está compuesto por una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas con resolución 1.5k y pantalla de 120 Hz. Para un mejor tiempo de respuesta, se tiene el procesador MediaTek Dimensity 8400-Ultra y una batería de 6000 mAh con carga rápida de 90W.

Xiaomi se afianza como una de las mejores marcas. | Foto: Captura

Redmi Note 14 Pro+ 5G

Es una de las mejores opciones porque es considerado como una potencia en la fotografía con su sensor principal de 200 MP con OIS, ultra gran angular de 8 MP y macro de 2MP. Entre sus características más destacadas se encuentran su pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas y la pantalla de 120 Hz. Con la potencia de su cámara podrás capturar imágenes con gran detalle y batería de larga duración.

Redmi Note 13 Pro 5G

Si tienes un presupuesto ajustado, entonces este modelo es el que más podría convenirte por su precio económico y además ofrecer una gran calidad fotográfica que lo convierte en competencia directa de grandes marcas. Trabaja con un procesador Snapdragon 7s Gen 2 y su pantalla es AMOLED de 1.5k de resolución.

POCO X6 Pro

Cuenta con una cámara triple de 64 MP, lo que lo convierte ne ideal para fotografías nítidas incluso en condiciones de mucha luz o poca iluminación. Tiene el procesador MediaTek Dimensity 8300-Ultra y el tamaño de su pantalla es de 6.67 pulgadas con una batería de 5000 mAh. Sin lugar a duda, una alternativa ideal para la fotografía y perfecto para los usuarios más exigentes.

Xiaomi 13T

Es una garantía de fotos de alta calidad con su lente de 50 MP con Xiaomi Imaging Engine. Trabaja con el procesador MediaTek Dimensity 8200-Ultra y una pantalla AMOLED CrystalRes de 144 Hz, batería 5000 mAh y carga rápida. Es garantía de tener un excelente rendimiento fotográfico y experiencia multimedia magnífica.