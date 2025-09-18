- Hoy:
Por $130 puedes comprar este Xiaomi con 6000 mAh de batería, pantalla de 6.9 pulgadas y cámara de 50MP con IA
Pese a ser un teléfono barato, este Xiaomi Redmi 15C tiene gran capacidad, batería que dura dos días y una pantalla ideal para ver películas y jugar Free Fire.
La marca china ha causado revuelo en redes sociales, tras revelarse que ahora competirá con el iPhone 17 Pro Max con su teléfono premium llamado Xiaomi 17 Pro Max.
Sin embargo, la marca china también cuenta en su catálogo con algunos de los teléfonos más baratos y potentes del mercado y un claro ejemplo de ello es el nuevo Xiaomi Redmi 15C, un equipo con grandes prestaciones y bajo costo.
¿Qué características tiene el Xiaomi Redmi 15C? Pues bien, en este caso tenemos una pantalla enorme de 6.9 pulgadas con tecnologia IPS LCD. Sin embargo, esto no es todo, ya que este equipo llega con 120Hz de tasa de refresco y una protección Gorilla Glass 3.
Por el lado de la potencia, tenemos un procesador MediaTek Helio G81 Ultra, procesador de 12nm que llega con 8GB de RAM y 256GB de memoria interna, la cual acepta microSD de 1TB. Además, su batería de 6000 mah es bastante genial puesto que con una carga de 33W podrás tenerlo hasta 2 días cargado.
¿Qué precio tiene el Xiaomi Redmi 15C? Por 469 soles o 130 dólares podrás comprar este smartphone de gama de entrada que tiene una performance bastante aceptable por el precio que maneja.
