Este Xiaomi con cámaras LEICA es uno de los teléfonos más potentes y su precio es más bajo que el iPhone 17 Pro Max

Toda una decepción se han llevado millones de usuarios, puesto que el nuevo iPhone 17 Pro Max solo ha cambiado en ciertos aspectos como su triple cámara de 48MP, su nuevo módulo en el que reponsan sus sensores y además ciertas funciones extra en su interfaz.

Además, el elevado precio del nuevo teléfono de Apple, ha generado que los usuarios busquen modelos de años anteriores, los cuales tengan un mejor precio y potencia similar a la de uno de estos equipos premium. Este es el caso del Xiaomi 14 Ultra un equipo poderoso que además cuenta con cámaras LEICA de alta definición, mucho más que los sensores presentados por este nuevo iPhone.

Pero, ¿qué otras características tiene el Xiaomi 14 Ultra? En esta nota de Libero.pe conocerás todos los detalles de este potente Android que si bien fue lanzado en 2024, sigue siendo uno de los equipos más TOP que puedes comprar.

Xiaomi 14 Ultra: ficha técnica completa

Para iniciar el análisis del Xiaomi 14 Ultra debes saber que es un equipo premium con una pantalla AMOLED con resolución WQHD+, con una diagonal de 6.73 pulgadas con una resolución 3200 x 1440 pixeles, además de 120Hz de tasa de refresco y unos 3000 nits de brillo.

¿Fan de los videojuegos? No te preocupes ya que este Xiaomi 14 Ultra llega con un procesador Snapdragon 8 Gen 3, el cual está acompañado con unos 16GB de RAM, 512GB de memoria interna y una batería de 5300 mAh con carga de 90W por cable y 50W de forma inalámbrica.

Este es el Xiaomi 14 Ultra. Foto: Xiaomi

Sin embargo, el teléfono de Xiaomi resalta por su sistema fotográfico LEICA. Vamos a mencionarte sus sensores: lente de 50MP con HyperOIS, lente telefoto de 50MP con OIS, lente super telefoto de 50MP con OIS, lente gran angular de 50MP y un selfie de 32MP. No solo graba videos en 4K a 60fps, sino también 8K a 24fps. Las fotografías tiene calidad de estudio fotográfico.

¿Qué tanto puede costar el Xiaomi 14 Ultra? Pues bien, en este caso este teléfono ha bajado su precio hasta 3500 soles, menos de 1000 dólares. Sin duda una alternativa bastante llamativa, puesto que sus especificaciones superan al iPhone 17 Pro.