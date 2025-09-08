Estos son los 5 teléfonos más POTENTES y BARATOS de Xiaomi que puedes comprar este 2025

Xiaomi es una de las marcas más importantes del mercado de los smartphones y sus equipos son algunos de los más populares, ya que no solo sobresalen por su gran capacidad, sino también por sus precios reducidos.

Sin embargo, la marca china tiene un amplio catálogo de modelos y cada cierto tiempo se renueva, por lo que muchas veces se vuelve complicado saber cuál de estos equipos elegir. Si quieres comprarte un Xiaomi, has llegado al lugar correcto, ya que aquí sabrás 5 modelos que sobresalen por su gran potencia y precio reducido.

PUEDES VER: 5 cosas que no sabías del Xiaomi que está dando la hora por su batería que carga en 15 minutos

5 smartphones Xiaomi que valen la pena comprar

¿Qué es lo más importante en un smartphone? Muchos usuarios buscan un teléfono con pantalla grande, batería duradera, procesador eficiente y cámaras de alta definición. Estos 5 modelos sobresalen en estos aspectos y además puedes comprarlos por una inversión baja.

Xiaomi POCO X7 Pro

El POCO X7 Pro destaca por su potente procesador Dimensity 8400-Ultra, una gran batería de 6 000 mAh con carga ultra-rápida de 90 W (HyperCharge), y una pantalla AMOLED CrystalRes de 1.5K y 120 Hz con hasta 3200 nits de brillo y protección Gorilla Glass Victus 2. En Perú, su precio oficial es de S/ 1 199, aunque en tiendas como Falabella se encuentra entre S/ 1 399 a S/ 1 449.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G

El Redmi Note 14 Pro+ 5G cuenta con una avanzada cámara principal de 200 MP con OIS, procesador Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm), batería de 5110 mAh con carga rápida de 120 W, y protección IP68 con durabilidad reforzada (estructura All-Star Armor). En Perú, su precio oficial es S/ 1 599, mientras que en Falabella se encuentra en oferta entre S/ 1 339 (8+256 GB) y S/ 1 479 (12+512 GB)

Xiaomi Redmi 15C

El Redmi 15C ofrece una batería masiva de 6000 mAh, una pantalla inmersiva de 6.9” y diseño delgado de apenas 7.99 mm, con resistencia IP64 contra polvo y salpicaduras. Aunque no se encontraron precios oficiales en Perú, datos globales estiman un costo de aproximadamente USD 86, lo que equivaldría a unos S/ 300.

Colores del Xiaomi Redmi 15C. Foto: Xiaomi.

Xiaomi Redmi Note 14

Este modelo incluye un sistema de cámara AI de 108 MP, batería de 5500 mAh con carga Turbo de 33 W, y chipset MediaTek Helio G99-Ultra, con pantalla 120 Hz y trasero con Gorilla Glass 5. En Perú, su precio ronda los S/ 899.

Xiaomi 14T Pro

El Xiaomi 14T Pro es un flagship con procesador Dimensity 9300+, GPU de 12 núcleos, pantalla plana de 6.67” 1.5K a 144 Hz con brillo máximo de 4 000 nits, batería de 5000 mAh con carga HyperCharge de 120 W (cable) y 50 W inalámbrica, triple cámara Leica con sensor Light Fusion 900 (1/1.31”, 14-bit, 13.5 EV), resistencia IP68, y múltiples funciones con IA. En Perú, el precio oficial en Xiaomi Perú es de S/ 2 699, aunque en tiendas como Novox se ofrece en oferta por S/ 2 489.