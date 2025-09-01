- Hoy:
Este Xiaomi con cámara de 108MP, 1TB, procesador ULTRA y batería de 5030mAh está con 50% de descuento en Yape
Si quieres comprar un teléfono de alta calidad y bajo precio, aprovecha la promoción de Yape puesto que este Xiaomi con diseño premium no supera los 130 dólares.
Xiaomi es una de las marcas de tecnología más destacadas del mundo, ya que sus teléfonos no solo sobresalen por su gran potencia, sino también por su reducido precio.
Si bien la marca china ha demostrado que elabora teléfonos tan potentes como el Xiaomi 15 Ultra o el Xiaomi 14T Pro, lo cierto es que también tiene una línea de celulares económicos, su familia Redmi, cuyo último integrante se ha robado todas las miradas con su increíble configuración.
PUEDES VER: Yape ofrece descuento de 900 soles para comprar este Xiaomi con cámara de 200MP, 5500 mAh y 512GB de memoria
¿De qué equipo hablamos? Nada más y nada menos que del Xiaomi Redmi 13X, un teléfono de gama media que llega con una pantalla LCD de 6.79 pulgadas con una tasa de refresco de 90Hz, procesador MediaTEk Helio G91 Ultra, 256GB de memoria y batería de 5030 mAh. Lo mejor de todo es que este equipo está con descuento de 50% en Yape, aplicación en la que actualmente puedes conseguir este Android por menos de 130 dólares.
Por si no lo sabes, Yape ofrece grandes descuentos en diferentes modelos de smartphones y para septiembre de este 2025, se ha liberado un descuento de 50% en el Xiaomi Redmi 13X, un equipo que resalta por su cámara de 108MP, pantalla amplia y diseño premium.Precio del Xiaomi Redmi 13X en Yape. Foto: captura
¿Cómo comprar el Xiaomi Redmi 13X en Yape? Solo deberás pagar 469 soles por este smartphone por tiempo limitado. Solo basta con entrar a la aplicación Yape y buscar la 'Tienda' de la app. Una de las primeras opciones es el Xiaomi Redmi 13X, el cual tiene un descuento de 47%, ya que su precio real debería ser 899 soles.
Lo mejor de todo es que si lo compras por la app, te llegará directamente a la puerta de tu casa y el dinero se debitará de tu cuenta que tienes en el BPC. Esto es sumamente simple y solo bastará que elijas el modelo en tu aplicativo. ¿Qué te parece?Colores del Xiaomi Redmi 13X. Foto: Xiaomi
Este teléfono chino no solo se parece al iPhone 16 pro: lo supera con su batería de 5230 mAh, pantalla AMOLED y funciones con IA
Motorola supera a Xiaomi con potente celular: 512GB almacenamiento, 125W carga rápida y triple cámara HD
