Pantalla ultra fluida, chip Snapdragon, 12GB RAM, 512GB y carga de 120W: este Xiaomi supera a Samsung y cuesta un sencillo

Los teléfonos de Xiaomi son mundialmente conocidos por su gran capacidad y bajo precio. Es por ello que actualmente existen muchos 'Xiaomi lovers' que esperan ansiosos por la llegada de los nuevos modelos.

Hace solo algunos meses, la marca china Xiaomi presentó al mercado su teléfono de gama media alta más potente, el Redmi Note 14 Pro Plus 5G un equipo de gran calidad que posee cámaras de alta definición, procesador Snapdragon, amplia capacidad, batería de 2 días y una configuración con IA.

¿Qué otras especificaciones tiene el Redmi Note 14 Pro Plus 5G de Xiaomi? Aquí te vamos a revelar a fondo todos los detalles de este smartphone chino.

Redmi Note 14 Pro Plus 5G: ficha técnica detallada

¿Qué tan bueno es el Redmi Note 14 Pro Plus 5G? Aquí te vamos a describir todas las especificaciones para que sepas si vale la pena este nuevo gama media chino.

La pantalla del Redmi Note 14 Pro Plus 5G es de tipo AMOLED con una diagonal de 6.67 pulgadas con 120Hz de tasa de refresco, una resolución de 2720 x 1220 pixeles, además de 3000 nits de brillo y una protección Gorilla Glass Victus 2.

¿Qué procesador tiene el Redmi Note 14 Pro Plus 5G? Pues bien, este smartphone chino llega con chip Snapdragon 7s Gen 3, acompañado de 12GB de RAM, 512GB de memoria interna y una batería de 5110 mAh con carga rápida de 120W por cable.

Por si fuera poco, este gama media alta de Xiaomi llega con cámara de 200MP, lente gran angular de 8MP, macro de 2MP y selfie de 20MP. No solo podrás grabar videos en 4K, sino también tomar fotografías en alta calidad tanto de día como de noche.

¿Qué precio tiene el Redmi Note 14 Pro Plus 5G? Si buscas este teléfono en 2025, podrás comprarlo por 1179 soles, es decir unos 330 dólares, según el tipo de cambio vigente hasta agosto de 2025.