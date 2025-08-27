- Hoy:
Estos son los 5 mejores celulares Xiaomi con mejores precios en Perú
Xiaomi cuenta con un catálogo de celulares que características de alto rendimiento y el modelo Xiaomi 15 es uno de los más buscados.
Entre tantas competencia que se ha generado en el mundo tecnológico por las innovaciones tecnológicas de grandes marcas, Xiaomi logra afianzarse entre lo más alto por contar con teléfonos que cuentan con funciones avanzadas. Además del Xiaomi 15, también están otros equipos que ofrecen un alto rendimiento.
Celulares Xiaomi con buenos precios en el Perú 2025
En el Perú, Xiaomi es una de las marcas más vendidas debido a la excelente relación que presenta en cuanto a la calidad y precio de diferentes dispositivos móviles. A continuación, revisa la selección que hicimos sobre los teléfonos que tienen mejor presupuesto y no tendrán problema de cubrir tus necesidades.
Xiaomi Redmi 15
Con un precio bastante económico, vas a poder disfrutar de todos los beneficios a un costo menor y no vas a tener la necesidad de perder exclusividad de funciones como la cámara, rendimiento y más.
- Procesador: Snapdragon 6s Gen 3
- Pantalla: LCD de 6,9 pulgadas, fullHD+, 144 Hz, 850 nits
- Batería: 7,000 mAh con carga rápida de 33W
- Cámara: principal de 50 MP
Xiaomi Redmi 14 Pro
Ofrece un equilibrio bastante importante entre el rendimiento, cámara y diseño, posicionándose como una opción ideal para los usuarios que buscan una gama media premium a un costo que no es tan alto teniendo en cuenta su ficha técnica.
- Procesador: Snapdragon 7s Gen 3/MediaTek Dimensity 7300-Ultra
- Pantalla: AMOLED de 6,67 pulgadas, 1.5k resolución y 120 Hz
- Batería: 5,500 mAh con carga rápida de 67W
- Cámara: hasta 200 MP en versiones Pro
POCO X7 Pro
En Perú no supera los mil soles de inversión y es recomendable para el público gamer y usuarios que buscan potencia y batería de una larga duración a un precio competitivo de acuerdo al mercado actual.
- Procesador: MediaTek Dimensity 8400-Ultra
- Pantalla: AMOLED de 6.83 pulgadas, 1.5K y 120 Hz
- Batería: 6,500 mAh y carga rápida de 90W
- Cámara: principal de 50 MP
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+
Este celular se destaca por ofrece una cámara de alta resolución y una carga bastante rápida que es posible tener el teléfono para usar en poco tiempo. Su precio bajo es uno de los factores que te convencerá para comprarlo.
- Procesador: Snapdragon 7s Gen 3
- Pantalla: AMOLED de 6.67 pulgadas, fullHD+, 120 Hz
- Batería: 5,110 mAh
- Cámara: principal de 200 MP
Xiaomi 14T
Puede ser una de las opciones más caras de la lista con un costo de 1,300 soles, pero cuenta con características de gama alta. Es ideal para quienes buscan un celular bastante completo con rendimiento inigualable y calidad fotográfica de ensueños.
- Procesador: MediaTek Dimensity 8300 Ultra
- Pantalla: AMOLED de 6.67 pulgadas, 1.5k resolución, 144 Hz
- Batería: 5,000 mAh
- Cámara: principal de 50 MP
