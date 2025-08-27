Estos son los 5 mejores celulares Xiaomi con mejores precios en Perú

Entre tantas competencia que se ha generado en el mundo tecnológico por las innovaciones tecnológicas de grandes marcas, Xiaomi logra afianzarse entre lo más alto por contar con teléfonos que cuentan con funciones avanzadas. Además del Xiaomi 15, también están otros equipos que ofrecen un alto rendimiento.

Celulares Xiaomi con buenos precios en el Perú 2025

En el Perú, Xiaomi es una de las marcas más vendidas debido a la excelente relación que presenta en cuanto a la calidad y precio de diferentes dispositivos móviles. A continuación, revisa la selección que hicimos sobre los teléfonos que tienen mejor presupuesto y no tendrán problema de cubrir tus necesidades.

Xiaomi Redmi 15

Con un precio bastante económico, vas a poder disfrutar de todos los beneficios a un costo menor y no vas a tener la necesidad de perder exclusividad de funciones como la cámara, rendimiento y más.

Procesador: Snapdragon 6s Gen 3

Pantalla: LCD de 6,9 pulgadas, fullHD+, 144 Hz, 850 nits

Batería: 7,000 mAh con carga rápida de 33W

Cámara: principal de 50 MP

Teléfonos Xiaomi con buen precio. | Foto: Captura

Xiaomi Redmi 14 Pro

Ofrece un equilibrio bastante importante entre el rendimiento, cámara y diseño, posicionándose como una opción ideal para los usuarios que buscan una gama media premium a un costo que no es tan alto teniendo en cuenta su ficha técnica.

Procesador: Snapdragon 7s Gen 3/MediaTek Dimensity 7300-Ultra

Pantalla: AMOLED de 6,67 pulgadas, 1.5k resolución y 120 Hz

Batería: 5,500 mAh con carga rápida de 67W

Cámara: hasta 200 MP en versiones Pro

POCO X7 Pro

En Perú no supera los mil soles de inversión y es recomendable para el público gamer y usuarios que buscan potencia y batería de una larga duración a un precio competitivo de acuerdo al mercado actual.

Procesador: MediaTek Dimensity 8400-Ultra

Pantalla: AMOLED de 6.83 pulgadas, 1.5K y 120 Hz

Batería: 6,500 mAh y carga rápida de 90W

Cámara: principal de 50 MP

Xiaomi Redmi Note 14 Pro+

Este celular se destaca por ofrece una cámara de alta resolución y una carga bastante rápida que es posible tener el teléfono para usar en poco tiempo. Su precio bajo es uno de los factores que te convencerá para comprarlo.

Procesador: Snapdragon 7s Gen 3

Pantalla: AMOLED de 6.67 pulgadas, fullHD+, 120 Hz

Batería: 5,110 mAh

Cámara: principal de 200 MP

Xiaomi 14T

Puede ser una de las opciones más caras de la lista con un costo de 1,300 soles, pero cuenta con características de gama alta. Es ideal para quienes buscan un celular bastante completo con rendimiento inigualable y calidad fotográfica de ensueños.