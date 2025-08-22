Los 5 celulares Motorola más potentes que puedes encontrar y comprar en 2025

Motorola se ha consagrado como uno de los nombres más importantes en el mundo de la tecnología, por lo que en todo el mundo son millones de personas que buscan los dispositivos de esta marca por sus prestaciones de alta calidad.

Por ello, en la siguientes líneas vamos a mostrarte un conteo de 5 celulares de este fabricante los cuales destacan por sus tremendas prestaciones que poco y nada tiene que envidiarle a la competencia y, sobre todo, que podrás encontrar en el mercado actual.

PUEDES VER: Los 5 celulares Motorola gama media baratos y con gran calidad para comprar en 2025

Motorola Razr 60 Ultra

El Motorola Razr 60 Ultra tiene pantalla interna AMOLED LTPO de 7 pulgadas, resolución Super HD, 464 de densidad de píxeles por pulgada (ppp), tasa de refresco de 165 hercios (Hz), brillo máximo de 4,500 nits, Dolby Vision. Pantalla externa POLED de 4 pulgadas, 417 ppp, tasa de refresco de 165Hz, brillo máximo de 3,000 nits. Procesador Snapdragon 8 Elite, RAM de 16GB, memoria interna (ROM) de 512GB. Cámara principal de 50MP con estabilización óptica (OIS), gran angular de 50MP, frontal de 50MP. Batería de 4,700mAh, carga rápida de 68W, carga inalámbrica de 30W, carga inalámbrica inversa de 5W. Software Android 15. Resistencia acuátia IP48.

Motorola Edge 50 Ultra

El Motorola Edge 50 Ultra viene con pantalla LTPS POLED de 6,7 pulgadas, resolución 2,712 x 1,220 píxeles, 446 ppp, tasa de refresco de 144Hz, brillo máximo de 2,500 nits, HDR10+. Procesador Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, RAM de 16GB, ROM de 1TB. Batería de 4,500mAh, carga rápida de 125W, carga rápida de 50W, carga rápida inalámbrica de 10W. Cámara principal de 50MP con OIS, ultra gran angular de 50MP, telefoto 3X de 64MP, frontal de 50MP. Software Android 14. Resistencia acuática IP68.

Motorola Edge 60 Pro

El Motorola Edge 60 Pro tiene pantalla POLED de 6,67 pulgadas. resolución Super HD, HDR10+, tasa de refresco de 120Hz, brillo máximo de 4,500 nits. Procesador MediaTek Dimensity 8350 Extreme, RAM de 12GB, ROM de 512GB. Batería de 6,000mAh, carga rápida de 80W, carga inalámbrica de 15W. Cámara principal de 50MP con OIS, ultra gran angular/macro de 50MP, telefoto de 3X de 10MP, frontal de 50MP. Software Android 15 con Moto AI. Resistencia acuática IP68/IP69, certificado militar MIL-STD-810H.

Motorola Edge 50 Pro

El Motorola Edge 50 Pro trae pantalla POLED de 6,7 pulgadas, tasa de refresco de 144Hz, brillo máximo de 2,000 nits, HDR10+. Procesador Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, RAM de 8GB/12GB, ROM de 256GB/512GB. Batería de 4,500mAh, carga rápida de 125W, carga rápida inalámbrica de 50W, carga rápida inalámbrica reversible de 10W. Cámara principal de 50MP con OIS, telefoto 3X de 10MP, ultra gran angular de 13MP, frontal de 50MP. Software Android 14. Resistencia acuática IP68.

Motorola Edge 40 Pro

El Motorola Edge 40 Pro posee pantalla POLED de 6,67 pulgadas, resolución FullHD+, tasa de refresco de 165Hz, HDR10+, Dolby VIsion. Procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, RAM de 12GB, ROM de 256GB/512GB. Cámara principal de 50MP, telefoto 2X, ultra gran angular/macro de 50MP. frontal de 60MP. Batería de 4,600mAh, carga rápida de 125W, carga inalámbrica de 15W, carga inalámbrica reversible de 5W. Software Android 13. Resistencia acuática IP68.