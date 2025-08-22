0

El celular con IA más barato es de Samsung y supera al Motorola G85: pantalla AMOLED, 3 cámaras y muchas actualizaciones

Este dispositivo de Samsung se está convirtiendo es uno de los favoritos debido a su ficha técnica asombrosa que incluye una de las mejores IA del momento.

Joel Dávila
Este celular engaña por su precio, pero es sumamente potente.
Este celular engaña por su precio, pero es sumamente potente.
Cada vez se vuelve una realidad que la inteligencia artificial se va convirtiendo en un factor de compra diferencial al momento de adquirir un nuevo celular, por lo que las más marcas se han puesto manos a la obra, haciendo que las herramientas de IA no sean exclusivas de la gama alta, sino que ya cuentan presencia en la gama media.

Uno de los mejores ejemplos de esto es el Samsung A26, un dispositivo que, a primera vista, nos parece un terminal barato y lo es, tiene la particularidad de contar con una notable integración con IA, además de mantener prestaciones claves propias de Samsung como su política de actualizaciones.

Los gama media de Samsung han demostrado ser de los más confiables en su sector.

PUEDES VER: Los 5 celulares Samsung gama media con mejor pantalla, cámara y a precio barato para comprar en 2025

Características del Samsung A26

El Samsung A26 nos abre las puertas con 200 gramos a cuestas, así como una pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas, junto con resolución FullHD+, una óptima tasa de refresco con sus 120 hercios, eso sí, solo 800 nits de brillo máximo, pero reforzado con protección Corning Gorilla Glass VIctus y resistencia al agua con certificación IP67.

En cuanto al rendimiento, este celular nos ha dejado buenas impresiones (para su rango de precio) gracias a su procesador Exynos 1280, un RAM en versiones de 6GB y 8GB, así como memoria interna o ROM que está en los 128GB y 256GB.

La fotografía lo hace empleando sus tres lentes traseras: lente principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, ultra gran angular de 8 megapíxeles, macro de 2 megapíxeles y frontal de 13 megapíxeles.

La grabación de video del Samsung A26 solo permite hacerlo en 4K a 30fps en el lente principal, en los demás sensores (incluido el frontal) llega a un máximo de 1080p  a 30fps.

OneUI 7 basado en Android 15 es su sistema operativo, el cual no solo cuenta con Galaxy AI como gran novedad, también viene con 6 años de actualizaciones para lo que es software, pero también los parches de seguridad.

La batería del Samsung A26 alcanza un pico de 5,000mAh que te va más que bien para utilizarlo por casi todo un día, en tanto que su carga rápida se queda atrás respecto a sus hermanos mayores al contar con 25W.

Precio del Samsung A26

Si quieres comprarte hoy el Samsung A26, entonces en México lo venden desde los 3,989 pesos, en Perú desde los 889 soles; en Colombia desde los 892.905 pesos; en España desde los 239 euros (Amazon).

