0
LO ÚLTIMO
Tabla Acumulada Liga 1 y posiciones del Torneo Clausura

Este Motorola PREMIUM más barato que el iPhone 16 y mejor con pantalla de 144Hz, RAM de 16GB y carga en 15 minutos

Motorola dejó al mundo con la boca abierta cuando lanzó este celular con una de las mejores pantallas del mundo y con mucha resistencia acuática.

Joel Dávila
Este Motorola compita con iPhone y Samsung, pero a un precio mucho menor.
Este Motorola compita con iPhone y Samsung, pero a un precio mucho menor. | Composición/Amateur Photographer
COMPARTIR

Motorola se ha consagrado como una de las marcas más importantes en mundo de la tecnología, por lo que cuenta con millones de seguidores en todo el planeta, acumulando un catálogo amplísimo, inclusive, dentro de la gama alta, rubro en el cual destaca con luz propia el Motorola Edge 50 Ultra, un todoterreno de principio a fin.

Este celular te dará una gran experiencia en su uso diario.

PUEDES VER: Este celular de 2024 es más barato y mejor que el Samsung S24 fe: tres cámaras PRO, pantalla de 144Hz y 12GB de RAM

Pantalla y procesador el Motorola Edge 50 Ultra

El Motorola Edge 50 Ultra tiene un peso de 197 gramos, contando con una pantalla LTPO POLED de 6,7 pulgadas, acompañado con una notable resolución de 2,712 x 1,220 píxeles, a la vez de una amplísima tasa de refresco de 144 hercios, junto con compatibilidad par HDR10+, así como 446 de densidad de píxeles por pulgada, brillo notable de 2,500 nits y resistencia acuática con certificación IP68.

Por otro lado, el chip con que cuenta este dispositivo es el Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, por lo que irá sobrado para videojuegos pesados, así como para tener muchas aplicaciones abiertas al mismo tiempo, por lo que no experimentarás lags, reinicios inesperados, ni sobrecalentamientos.

Siguiendo en este mismo apartado, el RAM con que cuenta llega hasta los 16GB con LPDDR5X, mientras que la memoria interna o ROM alcanza su pico máximo de 1TB con tecnología UFS 4.0.

Batería y carga del Motorola Edge 50 Ultra

El Motorola Edge 50 Ultra cuenta con una batería que puede parecer insuficiente en nuestros días, debido a sus 4,500mAh de potencia, pero que está tremendamente compensado gracias a su carga rápida de 125W TurboPower, así como carga rápida inalámbrica de 50W y carga rápida inalámbrica reversible de 10W. Por ello, este celular estará cargado al 100 por ciento en unos 15 minutos, promedio.

Foto y video del Motorola Edge 50 Ultra

La cámara fotográfica de este celular nos dará grandes resultados, debido a que posee triple cámara trasera, con un lente principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, ultra gran angular de 50 megapíxeles, telefoto 3X de 64 megapíxeles, frontal de 50 megapíxeles con autofocus.

Sobre el video, el Motorola Edge 50 Ultra puede grabar a un máximo de 4K a 60fps, contando con una notable estabilización, con un buen enfoque automático, con clips muy fluidos y HDR10+.

Precio del Motorola Edge 50 Ultra en 2025

Si quieres comprarte el Motorola Edge 50 Ultra este 2025, en México lo puedes adquirir desde los 13,734 pesos; en Perú desde los 3,199 soles; en Colombia desde los 3,850.000 pesos; en España desde los 699 euros (Amazon).

Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Redactor de Líbero, sección Ocio. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con mas de 13 años de experiencia en contenido digital, periodismo institucional y redacción SEO.

Lo más visto

  1. Los 5 mejores celulares de Xiaomi de gama media, según precios y calidad en el 2025

  2. iPhone 16 vs. Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus: ¿cuál comprar si busco la mejor pantalla, procesador, batería y cámara?

  3. Este Huawei tiene la MEJOR CÁMARA del mundo y llega al Perú con una laptop de REGALO

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tecnología

Estados Unidos

Fútbol Peruano