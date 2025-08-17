Este Motorola PREMIUM más barato que el iPhone 16 y mejor con pantalla de 144Hz, RAM de 16GB y carga en 15 minutos

Motorola se ha consagrado como una de las marcas más importantes en mundo de la tecnología, por lo que cuenta con millones de seguidores en todo el planeta, acumulando un catálogo amplísimo, inclusive, dentro de la gama alta, rubro en el cual destaca con luz propia el Motorola Edge 50 Ultra, un todoterreno de principio a fin.

Pantalla y procesador el Motorola Edge 50 Ultra

El Motorola Edge 50 Ultra tiene un peso de 197 gramos, contando con una pantalla LTPO POLED de 6,7 pulgadas, acompañado con una notable resolución de 2,712 x 1,220 píxeles, a la vez de una amplísima tasa de refresco de 144 hercios, junto con compatibilidad par HDR10+, así como 446 de densidad de píxeles por pulgada, brillo notable de 2,500 nits y resistencia acuática con certificación IP68.

Por otro lado, el chip con que cuenta este dispositivo es el Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, por lo que irá sobrado para videojuegos pesados, así como para tener muchas aplicaciones abiertas al mismo tiempo, por lo que no experimentarás lags, reinicios inesperados, ni sobrecalentamientos.

Siguiendo en este mismo apartado, el RAM con que cuenta llega hasta los 16GB con LPDDR5X, mientras que la memoria interna o ROM alcanza su pico máximo de 1TB con tecnología UFS 4.0.

Batería y carga del Motorola Edge 50 Ultra

El Motorola Edge 50 Ultra cuenta con una batería que puede parecer insuficiente en nuestros días, debido a sus 4,500mAh de potencia, pero que está tremendamente compensado gracias a su carga rápida de 125W TurboPower, así como carga rápida inalámbrica de 50W y carga rápida inalámbrica reversible de 10W. Por ello, este celular estará cargado al 100 por ciento en unos 15 minutos, promedio.

Foto y video del Motorola Edge 50 Ultra

La cámara fotográfica de este celular nos dará grandes resultados, debido a que posee triple cámara trasera, con un lente principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, ultra gran angular de 50 megapíxeles, telefoto 3X de 64 megapíxeles, frontal de 50 megapíxeles con autofocus.

Sobre el video, el Motorola Edge 50 Ultra puede grabar a un máximo de 4K a 60fps, contando con una notable estabilización, con un buen enfoque automático, con clips muy fluidos y HDR10+.

Precio del Motorola Edge 50 Ultra en 2025

Si quieres comprarte el Motorola Edge 50 Ultra este 2025, en México lo puedes adquirir desde los 13,734 pesos; en Perú desde los 3,199 soles; en Colombia desde los 3,850.000 pesos; en España desde los 699 euros (Amazon).