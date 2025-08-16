- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs ADT
- Cristal vs Binacional
- Tabla Acumulada
- Mallorca vs Barcelona
- Universitario
- Wolves vs Man City
- Dricus Du Plessis vs Khamzat Chimaev
- Carlos Alcaraz vs. Alexander Zverev
- AFP
Está hecho en CUERO, pantalla curva POLED y su batería carga en 45 minutos: ¿Cuánto vale este Motorola en 2025?
Este smartphone se ha consagrado como uno de los gama media calidad-precio más competente de nuestros días, por lo que es una opción accesible muy recomendable.
En esta ocasión vamos a adentrarnos en un teléfono muy competente para el día a día y más, un equipo con materiales que te darán la sensación de tener entre tus manos un terminal premium: estamos hablando del Motorola Edge 50 Fusion, un equipo que va muy bien en apartados clave, como la pantalla, memoria, batería, resistencia al agua y cámaras con resultados solventes.
PUEDES VER: Motorola apuesta por una gama media a buen precio, pero con mucha batería, pantalla fluida y buen sonido
Motorola Edge 50 Fusion: características principales
El Motorola Edge 50 Fusion es uno de los equipos más livianos que encontrarás en nuestros días con sus 174,9 gramos, a la vez de pantalla curva POLED de 6,7 pulgadas, con resolución competente FullHD+, con 120 hercios de tasa de refresco (144Hz en la versión global), compatible con contenido HDR10+, Dolby Atmos, así como brillo máximo de 1,600 nits y resistencia acuática gracias a su certificación IP68.
En cuanto al procesador, este dispositivo viene con el Snapdragon 6 Gen 1 (Snapdragon 7s Gen 2 versión global), a la vez de RAM de 8GB y 12GB con LPDDR4X, así como memoria interna de 128GB, 256GB y 512GB con tecnología UFS 2.2.
La autonomía es otro de los puntos más altos de este Motorola Edge 50 Fusion, ya que su batería lo hace muy bien con su potencia de 5,000mAh, a la vez de una notable carga rápida de 68W, lo que garantiza que el equipo esté listo al 100 por ciento en unos 45 minutos.
La fotografía no está a la altura de dispositivos de mayor costo, pero sí te dará instantáneas buenas con su lente principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, gran angular de 13 megapíxeles, su frontal de 32 megapíxeles y su grabación de video en 4K a 30fps como resolución máxima.
El Motorola Edge 50 Fusion cuenta con Android 14 como sistema operativo, contando con una política de actualizaciones de 3 años para soporte de software y 4 años para lo que son los parches de seguridad.
Motorola Edge 50 Fusion: precio en 2025
El Motorola Edge 50 Fusion está costando este 2025, desde México, a unos 4,575 pesos; en Perú desde los 913 soles; en Colombia desde los 899.900 pesos; en España desde los 245 euros (Amazon).
- 1
No compres el iPhone 16 Plus, este Samsung es mejor en TODO: pantalla ADMOLED, procesador Elite, 3 cámaras y graba en 8K
- 2
Cuáles son los mejores 5 celulares con mejor cámara fotográfica que el iPhone 16 Pro Max que debes comprar en 2025
- 3
El cambio de precio que tendrá el iPhone 17 Pro que podría afectar las ventas de Apple
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90