Está hecho en CUERO, pantalla curva POLED y su batería carga en 45 minutos: ¿Cuánto vale este Motorola en 2025?

En esta ocasión vamos a adentrarnos en un teléfono muy competente para el día a día y más, un equipo con materiales que te darán la sensación de tener entre tus manos un terminal premium: estamos hablando del Motorola Edge 50 Fusion, un equipo que va muy bien en apartados clave, como la pantalla, memoria, batería, resistencia al agua y cámaras con resultados solventes.

Motorola Edge 50 Fusion: características principales

El Motorola Edge 50 Fusion es uno de los equipos más livianos que encontrarás en nuestros días con sus 174,9 gramos, a la vez de pantalla curva POLED de 6,7 pulgadas, con resolución competente FullHD+, con 120 hercios de tasa de refresco (144Hz en la versión global), compatible con contenido HDR10+, Dolby Atmos, así como brillo máximo de 1,600 nits y resistencia acuática gracias a su certificación IP68.

En cuanto al procesador, este dispositivo viene con el Snapdragon 6 Gen 1 (Snapdragon 7s Gen 2 versión global), a la vez de RAM de 8GB y 12GB con LPDDR4X, así como memoria interna de 128GB, 256GB y 512GB con tecnología UFS 2.2.

La autonomía es otro de los puntos más altos de este Motorola Edge 50 Fusion, ya que su batería lo hace muy bien con su potencia de 5,000mAh, a la vez de una notable carga rápida de 68W, lo que garantiza que el equipo esté listo al 100 por ciento en unos 45 minutos.

La fotografía no está a la altura de dispositivos de mayor costo, pero sí te dará instantáneas buenas con su lente principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, gran angular de 13 megapíxeles, su frontal de 32 megapíxeles y su grabación de video en 4K a 30fps como resolución máxima.

El Motorola Edge 50 Fusion cuenta con Android 14 como sistema operativo, contando con una política de actualizaciones de 3 años para soporte de software y 4 años para lo que son los parches de seguridad.

Motorola Edge 50 Fusion: precio en 2025

El Motorola Edge 50 Fusion está costando este 2025, desde México, a unos 4,575 pesos; en Perú desde los 913 soles; en Colombia desde los 899.900 pesos; en España desde los 245 euros (Amazon).