Este Motorola cuesta menos de 100 dólares y tiene pantalla HD, 1TB de memoria y 5000 mAh

Motorola domina la gama media del mercado de los smartphones y uno de sus teléfonos más emblemáticos es el Motorola E13, un equipo que si bien no es el más potente, tiene todo lo básico que necesita un smartphone y lo mejor de todo es que tiene un precio muy bajo.

Si estás pensando un teléfono bueno, bonito y barato, lo cierto es que el Motorola E13 será tu mejor compra este 2025. ¿Vale la pena? Conoce todos los detalles en esta nota de Libero.pe.

Motorola E13: ficha técnica detallada

Muchas de las especificaciones del Motorola E13 son básicas, pero te servirán para tener una experiencia ideal. Lo mejor de todo es que el precio de este Motorola no supera los 100 dólares.

En primer lugar, este Motorola E13 llega con una pantalla LCD de 6.5 pulgadas con resolución HD+. Si bien no es el mejor panel, te servirá para ver tus series y películas en buena resolución.

Este es el Motorola E13 de 2023. Foto: Motorola

La potencia de este Motorola no la más elevada: tiene 4GB de RAM, 64GB de memoria interna, la cual se puede ampliar en 1TB mediante MicroSD. Finalmente, la batería de este equipo es de 5000 mAh y carga de 10W.

Si bien el Motorola E13 no es un teléfono pensado para la foto y video, tiene un par de sensores bastante eficientes: sensor de 13MP y selfie de 5MP. No es el mejor, pero te dará resultados intermedios. ¿Qué te parece? Sin duda tiene todo lo que buscas.