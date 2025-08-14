- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario vs Palmeiras
- Libertad vs River Plate
- Alianza Lima
- Botafogo vs LDU
- Sporting Cristal
- Tabla Acumulada
- AFP
Este Motorola de cuero no solo tiene pantalla OLED, llega con 12GB de RAM, 5000 mAh y procesador GAMER
Si buscas un teléfono potente y de bajo precio, este Motorola es la mejor alternativa. No solo tiene un diseño único, es capaz de ejecutar cualquier aplicación.
Pese a que los teléfonos de Samsung y Apple son algunos de los smartphones más populares, lo cierto es que Motorola se ha convertido en una de la mejores alternativas, puesto que sus celulares no solo sobresalen por su gran potencia, sino también por su bajo precio.
En 2023, Motorola presentó uno de sus teléfonos más equilibrados, el cual se ha convertido en el dispositivo más buscado, puesto que no solo tiene un diseño premium, sino también procesador gamer, gran almacenamiento y cámaras profesionales, todo por una mínima inversión, este es el Motorola G84 5G. ¿Vale la pena? Ahora lo sabrás.
PUEDES VER: Este antiguo celular Oppo sigue siendo una excelente opción en la gama media: es más potente que el Galaxy A55 y cuesta menos
Motorola G84 5G: ficha técnica completa
Pese a ser un teléfono de gama media y haber sido lanzado en 2023, este Motorola G84 5G se ha convertido en el celular más completo que puedes comprar a precio de regalo.
Para iniciar con este análisis, debes saber que este Motorola G84 5G llega con una pantalla OLED de 6.55 pulgadas con 120Hz de tasa de refresco y una resolución FullHD+. Sin duda una de las mejores opciones que existen.Este es el Motorola G84 5G. Foto: Motorola
La potencia de este Motorola está movida por un procesador Snapdragon 695, acompañado de 12GB de RAM, 256GB de memoria interna y una batería de 5000 mAh con carga de 33W. No será el más potente para GAMING, pero te rinde bastante bien.
Y si hablamos de cámaras, este Motorola G84 5G llega con sensor de 50MP con OIS, lente gran angular de 8MP y selfie de 16MP. No graba en 4K, pero toma fotografías excelentes.
Lo mejor de este Motorola G84 5G es el precio, ya que en 2025 cuesta 900 soles, lo que al tipo de cambio representan unos 250 dólares en el mercado internacional. ¿Qué te parece?
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90