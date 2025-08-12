No te compres el iPhone 17: este Apple no solo es idéntico, tiene 512GB de ROM, cámara con IA y resistencia al agua

Según las últimas filtraciones, se estima que los nuevos iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max serán anunciados por Apple el próximo 9 de septiembre. Por lo que la nueva generación de iPhone está más cerca que nunca.

Sin embargo, si eres de las personas que está pensando comprar el nuevo iPhone 17, tal vez deberías considerar otras opciones que son igual de potentes, pero más económicas, así como el iPhone 16 cuyo precio ha bajado demasiado, desde su lanzamiento en septiembre del 2024.

¿Vale la pena comprar el iPhone 16 a solo días de la llegada del iPhone 17? Aquí te explicaremos el porqué deberías invertir en este equipo que ya tiene algún tiempo en el mercado internacional.

Si hablamos de tamaño, el iPhone 16 es bastante pequeño y solo tiene una pantalla de 6.1 pulgadas. Sin embargo, su panel OLED Super Retina XDR es una de las mejores y te permitirá tener una resolución de 2556 x 1179px, además de 2000 nits de brillo pico y True Tone.

Sin embargo, uno de los mejores atributos del iPhone 16 es su potencia, la cual es movida por el chip Apple Bionic A18, acompañado de 8GB de RAM, 512GB de memoria interna y una batería de 3600 mAh con carga de 25W. Pese a lo que se piensa, esta teléfono es bastante eficiente y nunca se te colgará, así tengas varias aplicaciones al mismo tiempo.

El iPhone 16 de Apple. Foto: composición/global.techradar.com

Y si hablamos de cámaras, este iPhone 16 resalta demasiado con su sensor de 48MP con OIS, lente gran angular de 12MP con teleobjetivo de 2X y selfie de 12MP. Parecería que es insuficiente, pero los videos grabados con este Apple son impresionantes. 4K a 60fps asegurado y fotografías con buena performance.

¿Qué precio tiene actualmente el iPhone 16? El precio que maneja este teléfono de Apple en Perú es de 2899 soles, es decir unos 820 dólares. Sin duda uno de los mejores iPhone que puedes comprar este 2025.