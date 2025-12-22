El Vivo X300 PRO es uno de los celulares más potentes del mundo: chip Dimensity 9500, 512GB y batería 5440 mAh

Si bien los teléfonos de la marca china Vivo no son muy populares en Perú, lo cierto es que su tecnología es impresionante y es por ello que figura en el TOP4 de los equipos con la mayor potencia del mundo.

Sin embargo, esto no es todo, ya que la marca asiática también ostenta tener algunos de los mejores lentes para fotografía y video que puede tener un equipo Android. Por ejemplo, sus sensores tienen tecnología ZEISS Sony y te ofrece resultados increíbles.

La pantalla del vivo X300 Pro es de tipo AMOLED con 6.78 pulgadas, una resolución de 2800 x 1260 pixeles, además de una tasa de refresco de 120Hz y compatibilidad con HDR10+.

Si hablamos de potencia, debes saber que el vivo X300 Pro llega con el chip MediaTek Dimensity 9500, el cual llega además con unos 16GB de RAM, 512GB de memoria interna y además una batería de 5440 mAh con carga de 90W por cable y 40W de forma inalámbrica.

Pero, el atributo más importante es el juego de cámaras que posee. En este caso teneos un sensor ZEISS Sony de 50MP, lente gran angular de 50MP, lente Telefoto de 200MP y selfie de 50MP. Los resultados de las fotos y videos son simplemente impresionantes.

¿Cuál es el precio del vivo X300 Pro? Si bien aún no llega a mercados como Perú, México, España y Colombia, en China tiene un valor de 1159 euros, lo que al tipo de cambio vigente no supera los 5000 soles.