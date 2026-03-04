Del palco a la cancha: Nuevo reporte de YouTube revela cómo los creadores latinos están revolucionando el fútbol

YouTube lanzó hoy su más reciente Reporte de Cultura y Tendencias, “Una Revolución del Fútbol”. El informe detalla cómo los creadores de contenido y las comunidades de fans en Latinoamérica están transformando la industria del fútbol, cambiando no solo cómo se consumen los partidos, sino quién los transmite, quién comenta y quién define las reglas del juego.

El reporte, basado en datos de la plataforma y encuestas a fans, destaca cuatro tendencias clave que demuestran un cambio tectónico en el entretenimiento deportivo:

La nueva era de la transmisión

Los derechos de transmisión, antes exclusivos de las grandes cadenas, ahora están en manos de los creadores. Un ejemplo es Layvtime, que transmitió partidos de la LigaMX, la Copa de Campeones Concacaf y de la Selección Mexicana en 2025.

El nuevo palco de prensa

La audiencia disfruta de la perspectiva de los creadores. Un estudio revela que el 66% de los aficionados al deporte en México, de entre 14 y 49 años, ven o interactúan semanalmente o más con comentarios o análisis deportivos de creadores o fans. 1. Canales de ex jugadores como Miguel Layún o analistas como La Cobra y Davoo Xeneize ofrecen una conexión directa y sin filtros que las audiencias demandan.

Fandom y contenido deportivo

Los creadores están redefiniendo la experiencia del fan, pues saben que su éxito depende de su relación con su comunidad, por lo que crean contenido que los sitúa dentro del juego, como los vlogs de Fútbol Al Chile o la amplia variedad de formatos de Los Displicentes, que incluyen entrevistas, reacciones, gameplays de videojuegos del deporte y transmisiones en vivo.

Los creadores toman el campo

La revolución va más allá de la pantalla: los creadores ahora organizan sus propios torneos, que se han convertido en un fenómeno global. Por ejemplo, la Kings League, fundada por el exfutbolista Gerard Piqué y popularizada por creadores, fue diseñada para audiencias digitales con reglas interactivas. En 2025, los videos relacionados con la Kings League recibieron más de 900 millones de visualizaciones a nivel global.2 Otros ejemplos son "La People's League" en México y “Partidazo de YouTubers” en España.

“El fútbol siempre ha sido de los fans, y ahora la tecnología les ha dado el poder de moldearlo a su gusto”, comenta Karla Agis, Líder de Cultura y Tendencias de YouTube en Canadá y Latinoamérica. “Los creadores no solo están comentando el juego; son los nuevos locutores, los dueños de los equipos y los innovadores. Están construyendo en YouTube un ecosistema de fútbol más auténtico, interactivo y participativo, demostrando que el futuro del deporte se escribe en comunidad”.