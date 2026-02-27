El Honor Magic 8 Lite supera al iPhone 16 y cuesta la mitad: delgado, pantalla grande, batería para dos días y resistente al extremo

Sin duda alguna, la marca china Honor viene dando pasos agigantados en su objetivo de posicionarse como una de las opciones favoritas en el mercado occidental de la tecnología móvil y ello se vio reflejado con el lanzamiento del Honor Magic 8 Lite, un celular muy potente, con diseño elegante y un precio accesible para muchos.

Honor Magic 8 Lite, pantalla con resistencia extrema para todas las condiciones

Con 189 gramos y 7,76 mm de grosor, el Honor Magic 8 Lite nos abre las puertas con su gran pantalla AMOLED de 6,79 pulgadas, a la vez de venir acompañado con resolución de 2640 x 1200 píxeles, 120 hercios de tasa de refresco que garantiza mucha fluidez en el desplazamiento, así como 6000 nits de brillo máximo en condiciones de intensa luz solar.

Otro de los aspectos relevantes de este dispositivo es su resistencia extrema, que sigue la línea hecha por las generaciones pasadas de esta familia, pero el Magic 8 Lite gracias sus 5 estrellas SGS que el dan tamaño soporte para caídas (máximo de 2.50 metros), al agua. pero también al polvo.

Pero, no solo eso, pues incluye certificación IP69K, es decir que es impermeable al ingreso del polvo, pero del agua, pudiendo ser sumergido sin temor a estropearse, pero también soporta sin problemas chorros de agua caliente hasta los 85 grados de temperatura. Asimismo, puede estar 24 horas en ambientes con mucha humedad y/o salinidad.

Honor Magic 8 Lite, buen rendimiento con autonomía para 3 días completos

Cuando pasamos el rendimiento, este smartphone chino cuenta con el chip Snapdragon 6 Gen 4 el cual cumple con las expectativas para tareas diarias, con cierta demanda y videojuegos no tan pesados a nivel gráficos. Además de esto, tiene RAM de 8GB, a la vez de memoria interna de 256GB y 512GB, por lo que mucho lags ni reinicios tendrás.

La batería es uno de los grandes argumentos de los chinos para potencias este celular, ya que cuenta con una autonomía brutal de 8300mAh, por lo que tendrás casi 3 días para usarlo sin mirar el cargador, pero cuando lo necesitas, contarás de carga rápida mejorada de 66W, lo que te tomará poco más de 60 minutos para tenerlo listo al 100 por ciento.

Honor Magic 8 Lite, buenas cámaras y sistema operativo con muchas actualizaciones

Las cámaras también van a gustar al público masivo de la gama media, ya que en la parte trasera nos topamos con un lente principal de 108 MP con apertura focal de f/1,75 y estabilización óptica, así como gran angular de 50 MP y frontal de 16 MP con apertura f/2,45. No esperes instantáneas de altísima calidad como las de un iPhone base, pero sí con gran detalle y buena resolución para el público al cual va dirigido.

No menos importante, es que el Honor Magic 8 Lite viene con MagicOS 9.0 basado en Android 15 que, en 2026 lo ideal habría sido que saliera al mercado con Android 16. Asimismo, se sabe que este smartphone recibirá 4 años de actualizaciones para el sistema operativo, pero también para los parches de seguridad.

Honor Magic 8 Lite, precio en 2026

Si quieres llevarte a casa el Honor Magic 8 Lite, que para muchos tiene todo el potencial para colarse en el rubro de los mejores smartphones gama media de 2026, entonces su precio en los mercados internacionales son de US$320 dólares hasta los US$500 dólares, pero en países como Perú lo encuentran desde los 1,799 soles, mientras que en México a partir de los 8,999 pesos mexicanos.