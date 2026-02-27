0

¿Naciste el 29 de febrero? Diviértete con los mejores MEMES sobre la ausencia de la fecha en 2026

¡Ríe con las imágenes ideales para la temporada! Este 28 de febrero termina el segundo mes del año, pues esta vez no se trata de un año bisiesto y solo tiene 365 días.

Daniela Alvarado
1 de 9
Memes por la falta del 29 de febrero este 2026
Memes por la falta del 29 de febrero este 2026 | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
Memes por la falta del 29 de febrero este 2026 | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
2 de 9
Ríe con los memes por este año no bisiesto 2026
Ríe con los memes por este año no bisiesto 2026 | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
Ríe con los memes por este año no bisiesto 2026 | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
3 de 9
Memes por la falta del 29 de febrero
Memes por la falta del 29 de febrero | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
Memes por la falta del 29 de febrero | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
4 de 9
Memes para los que cumplen el 29 de febrero
Memes para los que cumplen el 29 de febrero | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
Memes para los que cumplen el 29 de febrero | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
5 de 9
Memes divertidos si cumples el 29 de febrero
Memes divertidos si cumples el 29 de febrero | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
Memes divertidos si cumples el 29 de febrero | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
6 de 9
Memes
Memes | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
Memes | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
7 de 9
Memes
Memes | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
Memes | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
8 de 9
Memes
Memes | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
Memes | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
9 de 9
Memes
Memes | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
Memes | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
COMPARTIR
Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

Lo más visto

  1. Aparece testigo clave en atropello a Lizeth Marzano y realiza fuerte revelación: "La ha hecho..."

  2. ¿Qué es el Ramadán y en qué consiste la tradición que viene siguiendo Sekou Gassama?

  3. Sinuano Día HOY, viernes 27 de febrero EN VIVO: resultados y números ganadores del último sorteo

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano