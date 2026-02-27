0

El Motorola Edge 60 Neo es el celular que debes comprar en 2026: ultra resistente, 3 cámaras con teleobjetivo 3X y 24GB de RAM

Este celular no recibió tantas luces como otros smartphones Motorola, pero tiene un interesante apartado fotográfico que gusta a los especialistas y usuarios.

Motorola se ha consolidado como uno de los reyes en la gama media.
El Motorola Edge 60 Neo es un digno sucesor del clásico Edge 40 Neo. Hablamos de un celular robusto con un diseño elegante, pero también con prestaciones super potentes, y todo ello con a precio muy atractivo para millones de personas.

Motorola Edge 60 Neo, pantalla y procesador para uso diario

El Motorola Edge 60 Neo viene con una potente pantalla POLED de 6,7 pulgadas con resolución de 2712 x 1220 píxeles, potenciado por 4500 nits de brillo máximo que ni el sol opacará, así como tasa de refresco de 120 hercios. También está potenciado con audio con Dolby Atmos.

Su procesador es el MediaTek Dimensity 7300 que funciona de maravilla con el sistema operativo de este dispositivo, el mismo que está compensado con RAM de 8GB y de 12GB que puedes ampliar hasta 24GB con RAM Boost, en tanto que la ROM es de 512GB. Android 15 casi sin modificaciones es sus sistema operativo, con actualizaciones de 4 años para software y parches de seguridad.

Motorola Edge 60 Neo, triple cámara y mucha batería para todo el día

En cuanto a la fotografía, el Motorola Edge 60 Neo nos trae triple cámara con un lente principal de 50 MP de Sony Lytia 700C con estabilización óptica, así como ultra gran angular de 50 MP, a la vez de telefoto 10 MP con 3X de zoom óptico.

Del mismo modo, su batería ha mejorado respecto a la generación pasada con 5200mAh, asó como carga rápida TuboPower de 68W, a la vez de ser compatible con carga inalámbrica.

Motorola Edge 60 Neo, un celular con resistencia extrema

Motorola, así como Honor y OPPO, ha potenciado a sus terminales con resistencia de otro planeta y el Edge 60 Neo no es la excepción, ya que incluye certificación IP68/IP69 para ser impermeable al polvo y agua, sumergible, a la vez como resistente a chorros de agua caliente hasta los 80 grados.

Pero, eso no es todo, pues incluye certificación MIL-STD-810H para soportar calores extremos, fríos bajo cero y fuertes presiones climatológicas. También nos presenta Corning Gorilla Glass 7i que lo hace antigolpes y anticaídas.

Motorola Edge 60 Neo, precio en 2026

Si quieres llevarte hoy a casa el Motorola Edge 60 Neo, entonces entérate que su precio actual en 2026 es de US$314 dólares, pero en países como el Perú ronda los 1,199 soles, mientras que en México lo encuentras desde los 6,499 pesos mexicanos.

AUTOR: Joel Dávila

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza con más de 15 años de experiencia en redacción digital y SEO. Trabajo como periodista para El Comercio, Peru.com y La República. Se especializa en temas de economía, política, ciencia y tecnología con enfoque en geopolítica global.

