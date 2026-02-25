- Hoy:
El Motorola G06 es ultra barato, pero es toda una joya: pantalla 120Hz, mucha memoria, gran batería y resiste al agua
Este celular es de los más baratos que encontrarás en el mercado, pero lo cierto es que por ese dinero te llevas a casa características muy interesantes para un modelo de entrada.
Motorola es una de las marcas que mayor presencia tiene en el segmento de entrada, contando con un amplio como interesante catálogo con dispositivos que retan los parámetros que significa ser un teléfono calidad-precio, siendo uno de los ejemplos más claros de esto el Motorola G06.
PUEDES VER: El Motorola Edge 60 Pro ha bajado de precio en 2026: pantalla POLED, batería de 6000mAh y fotos Sony de 50MP
Motorola G 06, principales características
Con 194 gramos a cuestas, el Motorola G06 nos presenta una pantalla LCD de 6,88 pulgadas, por lo que estamos ante un panel grande, así como resolución HD+ de 1640 x 720 píxeles, incluyendo una tasa de refresco de 120 hercios, algo poco usual en este segmento de precio, a la vez de protección contra caídas Corning Gorilla Glass 3, pero también con resistencia a chorros de agua con certificación IP64.
Cuando bajamos hacia el procesador, este celular tiene el chip MediaTek Dimensity Herlio G81 Extreme, el cual viene con RAM de 4GB, así como memoria interna en tres versiones de 64GB, 128GB, 256GB, la cual puedes expandir hasta los 1TB con tarjeras microSD.
Su sistema operativo en Android 15 con capa MyUI que incluye soporte para Google Gemini, pero con 2 años de actualizaciones para los parches de seguridad, pero no grandes cosas para el sistema operativo, por lo que debes tomar esto en cuenta.
Cuando hablamos de su batería, esta viene con autonomía de 5200mAh, pero con carga de 10W, mientras su única cámara trasera tiene 50 MP con apertura focal f/1.8, en tanto que la frontal es de 8 MP con f/2.0. A tener en cuenta que tiene conectividad 4G LTE (no 5G), Bluetooth 6.0, puerto jack de 3.5 mm para soportar audífonos con cable.
Motorola G 06, precio en 2026
Si te lo quieres comprar o darlo de regalo a alguien, en la actualidad su precio en el mercado internacional ronda los US$115 dólares, mientras que en países como Perú lo encuentras desde los 479 soles y en México a partir de los 1,800 pesos mexicanos.
