¿Vale la pena comprar el Motorola Edge 60 Fusion con pantalla curva, 24GB RAM, fotos Sony y resistente a todo?

Cuando pensamos en la gama media de los teléfonos celulares, sí o sí, se nos viene a la memoria una palabra: Motorola. Y es que el fabricante estadounidense es un experto en este segmento, contando en la actualidad con el Motorola Edge 60 Fusion, un dispositivo que ha representado un verdadero en línea económica en este sector.

Motorola Edge 60 Fusion, pantalla potente y procesador mejorado

Este celular nos trae pantalla grande POLED de 6,7 pulgadas con resolución FullHD+ de 2712 x 1220 píxeles, con 446 de densidad de píxeles por pulgada, tasa de refresco de 120 hercios, brillo máximo 4500 nits, protección con el cristal Gorilla Glass 7i contra caídas, así como resistencia acuática IP68/IP69 y certificación MIL-STD-810H contra climas extremos.

El MediaTek Dimensity 7300, que es todo un chip todo terreno, es su procesador, el cual viene acompañado con RAM de 8GB LPDDR4X que le da mayor fluidez a tus acciones, pero también con memoria uMCP de 256GB.

Motorola Edge 60 Fusion, batería grande, software estable y buenas cámaras

Su batería presentó leves mejoras respecto a la generación pasada, ya que tiene autonomías hasta los 5200mAh para usarlo por casi un día entero, así como contar con carga rápida de 68W. Su sistema operativo es Android 15 casi puro, con 4 años de actualizaciones para software y parches de seguridad, así como estar integrado con Moto AI, la inteligencia artificial de la marca estadounidense.

Las fotografías del Motorola Edge 60 Fusion nos trae doble sensor trasero, con la cámara principal de 50 MP con apertura focal f/1.8 con estabilización óptica, gran angular/macro de 12 MP con campo visual de 120 grados y apertura f/2.2. Su lente frontal es de 32 MP y puede grabar video en 4K a 30fps.

Motorola Edge 60 Fusion, precio en 2026

Si quieres comprarte el Motorola Edge 60 Fusion, entonces déjame decirte que estarías llevándote a casa un terminal muy potente. Por ello, en el actual mercado internacional lo encuentras desde los US$300 dólares a US$352 dólares. En Perú su costo va en los 979 soles, mientras que en México a partir de los 4,859 pesos mexicanos.