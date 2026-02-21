El Xiaomi Redmi Note 15 Pro es el mejor gama media de 2026: fotos de 200MP, enorme batería, brutal procesaor y pantalla grande

Sin duda alguna, la serie Redmi Note de Xiaomi para este 2026 ha sido una de las grandes sorpresas en el mundo de la tecnología, ya que los chinos han hecho todas las labores por lo que esta familia en la gama media brilla en cada uno de sus modelos, donde un papel fundamental recae sobre el Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G, pantalla enorme y procesador todo terreno

Para comenzar, en esta versión 5G nos trae un panel AMOLED muy grande de 6,83 pulgadas acompañado de resolución 1.5K con 2772 x 1280 píxeles, así como contar con una fluidez increíble de 120Hz, pero también con un brillo máximo formidable de 3200 nits.

También está muy bien protegido con el cristal Corning Gorilla Glass Victus 2 para aguantar sin problemas golpes y caídas fuertes, pero también es resistente al polvo como al agua sumergiéndolo por varias horas con certificación IP68.

En sus 210,6 gramos, el Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G nos trae el MediaTek Dimensity 7400 Ultra, el cual es todo un portento que va sobrado con tareas rutinarias en Internet, pero también juegos pesados y apps demandantes. Su RAM, por otro lado, es de 8GB y 12GB con LPDDR4X, mientras que su ROM o memoria interna 256GB y 512GB con descargas UFS 2.2.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G, mucha batería, buen software y fotos con mucha calidad

Su batería no se queda para nada atrás, pues es super voluminosa en su rango de precio con 6580mAh de autonomía para que el celular te dure por más de un día, y cuando lo necesitas posees un un cargador con 45W de carga rápida.

El software con el cual dispone es HyperOS 2 basado en Android 15, el cual nos dará una experiencia fluida, personalizable, pero también cada vez más estable en comparación a versiones anteriores, la cual incorpora funciones con inteligencia artificial. Cuenta con una política de actualizaciones de 4 años para dar soporte al sistema operativo y de 6 para los parches de seguridad.

Pese a que el apartado fotográfico no es su fuerte, sí podemos decir que nos dará resultados más que decentes con su doble sensor trasero, con lente principal de 200 MP con establización óptica y apertura focal f/1.7, también con gran angular de 8 MP, mientras que el frontal dispone de 20 MP.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G, cuál es su precio

El Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G ha salido al mercado mundial en enero de 2026, por lo que su precio aún se mantiene tal cual como el día de su lanzamiento, es decir, de US$404 dólares, mientras que en Perú su valor base está en los 1,499 soles, en tanto que en México desde los 9,499 pesos mexicanos.