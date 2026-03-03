Facebook se cayó: usuarios reportan fallas masivas a nivel mundial y esto se sabe hasta el momento

Millones de usuarios alrededor del mundo están reportando tener inconvenientes para ingresar a sus respectivas cuentas de Facebook. El servicio de Meta ha dejado de funcionar sin previo aviso encendiendo las alarmas de la caída de esta red social que aún engloba a muchos usuarios.

¿Qué pasó con Facebook y por qué nadie puede ingresar a la red social de Meta?

La incidencia fue reportada primero por Down Detector y luego expuesta en plataformas como X donde las persona asiduas a esta red social compartieron pantallazos mostrando imágenes de cómo no pueden acceder a sus cuentas.

Por ello, y estando a espera de información oficial desde Meta, lo que queda por hacer, de momento, es mantener la calma y esperar a que el servicio se reestablezca poco a poco. ¡Tranquilo! no eres el único que padece este problema que, posiblemente, se deba a alguna falla en los servidores de la popular red social.

Por ello, quédate atento esta nota que aún está en desarrollo, actualizaremos ante cualquier novedad dada por Meta o, de plano, al restablecimiento del acceso a las cuentas de los usuarios de Facebook de manera normal.