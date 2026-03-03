- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Alianza Atlético vs Garcilaso
- Barcelona vs Atlético
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Liga Peruana de Vóley
Facebook se cayó: usuarios reportan fallas masivas a nivel mundial y esto se sabe hasta el momento
En redes sociales como X, miles de usuarios de diversas partes del mundo informan que no pueden acceder a sus cuentas de la plataforma manejada por Meta.
Millones de usuarios alrededor del mundo están reportando tener inconvenientes para ingresar a sus respectivas cuentas de Facebook. El servicio de Meta ha dejado de funcionar sin previo aviso encendiendo las alarmas de la caída de esta red social que aún engloba a muchos usuarios.
PUEDES VER: iPhone 18 Pro: cuándo sale, cuál será su precio y todas sus características filtradas en marzo 2026
¿Qué pasó con Facebook y por qué nadie puede ingresar a la red social de Meta?
La incidencia fue reportada primero por Down Detector y luego expuesta en plataformas como X donde las persona asiduas a esta red social compartieron pantallazos mostrando imágenes de cómo no pueden acceder a sus cuentas.
Por ello, y estando a espera de información oficial desde Meta, lo que queda por hacer, de momento, es mantener la calma y esperar a que el servicio se reestablezca poco a poco. ¡Tranquilo! no eres el único que padece este problema que, posiblemente, se deba a alguna falla en los servidores de la popular red social.
Por ello, quédate atento esta nota que aún está en desarrollo, actualizaremos ante cualquier novedad dada por Meta o, de plano, al restablecimiento del acceso a las cuentas de los usuarios de Facebook de manera normal.
Reportan que Facebook cayó este martes 3 de marzo de 2026. (Foto: X)
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90