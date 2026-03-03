0
Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso HOY por Copa Sudamericana

Facebook se cayó: usuarios reportan fallas masivas a nivel mundial y esto se sabe hasta el momento

En redes sociales como X, miles de usuarios de diversas partes del mundo informan que no pueden acceder a sus cuentas de la plataforma manejada por Meta.

Joel Dávila
Aún no hay información precisa que nos diga qué es lo que exactamente pasó.
Aún no hay información precisa que nos diga qué es lo que exactamente pasó. | Composición Joel Davila/Líbero
Millones de usuarios alrededor del mundo están reportando tener inconvenientes para ingresar a sus respectivas cuentas de Facebook. El servicio de Meta ha dejado de funcionar sin previo aviso encendiendo las alarmas de la caída de esta red social que aún engloba a muchos usuarios.

¿Qué pasó con Facebook y por qué nadie puede ingresar a la red social de Meta?

La incidencia fue reportada primero por Down Detector y luego expuesta en plataformas como X donde las persona asiduas a esta red social compartieron pantallazos mostrando imágenes de cómo no pueden acceder a sus cuentas.

Por ello, y estando a espera de información oficial desde Meta, lo que queda por hacer, de momento, es mantener la calma y esperar a que el servicio se reestablezca poco a poco. ¡Tranquilo! no eres el único que padece este problema que, posiblemente, se deba a alguna falla en los servidores de la popular red social.

Por ello, quédate atento esta nota que aún está en desarrollo, actualizaremos ante cualquier novedad dada por Meta o, de plano, al restablecimiento del acceso a las cuentas de los usuarios de Facebook de manera normal.

Facebook

Reportan que Facebook cayó este martes 3 de marzo de 2026. (Foto: X)

Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza con más de 15 años de experiencia en redacción digital y SEO. Trabajo como periodista para El Comercio, Peru.com y La República. Se especializa en temas de economía, política, ciencia y tecnología con enfoque en geopolítica global.

