El Motorola Edge 70 Fusion será el mejor gama media de la historia: pantalla 144Hz, Snapdragon 7 y batería 7000mAh

El Motorola Edge 70 Fusion tiene toda la intención de ser un celular disruptor en la gama media y existen filtraciones de peso que nos llevan a afirmar aquello. Es por eso que los medios especializados, así como los fanáticos de la tecnología cuentan las horas para la confirmación de su fecha de lanzamiento, haciendo de este dispositivo uno de los más esperados este 2026. ¿Estará a la altura de las expectativas?

Motorola Edge 70 Fusion, posibles características

Y es que en una reciente filtración realizada por yTechB ha mostrado una imagen publicitaria de este dispositivo en la cual quedaron en exposición de forma extra oficial sus características y vaya que hemos quedado con la boca abierta.

Para comenzar. debemos decir que esta información filtrada nos presenta una pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas con resolución 1.5K, así como tasa de refresco de 144 hercios, junto con brillo máximo de 5200 nits.

Cuando vamos al rendimiento, el Motorola Edge 70 Fusion confirmaría que su procesador será el Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 y no el 7s Gen 3 como se dijo hasta hace un par de semanas. Su RAM, aparentemente, tendría versiones de 8GB y 12GB, en tanto que el almacenamiento interno base comenzará en los 256GB.

El sistema operativo de este terminal será Android 16 casi puro incluyendo, como mínimo, de tres años de actualizaciones para el software; mientras que su batería llegará a los 7000mAh y con carga rápida de 68W.

La fotografía nos traerá doble lente trasero, con la cámara principal en los 50 MP Sony Lytia, así como una frontal de 32 MP. No menos importante será sus resistencia, de alta calidad, quizás la mejor del planeta con sus resistencia acuática con IP68/IP69, así como certificación militar MIL-STD-810H para aguantar golpes, caídas y condiciones extremas.

Motorola Edge 70 Fusion, cuál será su precio

El Motorola Edge 70 Fusion ya se está desplegando en diversos mercados alrededor del mundo, incluida Hispanoamérica y su precio, el cual puede variar según el país, está bordeando entre los US$350 dólares y los US$400 dólares, dependiendo la versión.

Motorola Edge 70 Fusion, fecha de lanzamiento

En cuanto a su fecha de lanzamiento en nuestra región, se prevé que este llega a los peruanos, mexicanos o colombianos en los días que le restan al mes de febrero. Sin embargo, en lugares como Argentina, el Motorola Edge 70 Fusion ha sido estrenado oficialmente el pasado viernes 20 de febrero.