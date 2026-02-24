MUCHO CUIDADO frente a Walmart de Port Allen: una persona resultó herida en un TIROTEO NOCTURNO; ¿arrestaron a un hombre?

Una noche de violencia encendió las alarmas entre residentes y compradores en Port Allen, Luisiana. Un tiroteo ocurrido frente a Walmart dejó al menos una persona herida y provocó un amplio operativo policial que culminó con el arresto de un sospechoso fuera del estado, en Estados Unidos. Las autoridades confirmaron que el caso continúa bajo investigación y que se anticipan cargos graves.

Las autoridades informaron que una persona resultó herida por disparos cerca de las 10 p.m.

Una persona resultó herida en un tiroteo nocturno frente a un Walmart de Port Allen

De acuerdo con los reportes oficiales, el incidente ocurrió la noche del lunes 23 de febrero, alrededor de las 10:00 p. m., en las inmediaciones del Walmart ubicado sobre la autopista 1, en Port Allen. En ese momento, se escucharon disparos que provocaron pánico entre las personas que se encontraban en la zona.

Las autoridades indicaron que una persona resultó herida por impactos de bala y fue trasladada de emergencia a un hospital local. Afortunadamente, las lesiones no fueron consideradas potencialmente mortales. Además, se informó que otra persona también fue blanco de los disparos, aunque no sufrió heridas.

Caleb Harris, de 29 años y residente de Port Allen, fue arrestado en el condado de Lamar, Mississippi.

Según información confirmada por WAFB Channel 9, los investigadores creen que el sospechoso conocía a la víctima y que el tiroteo se originó tras una disputa personal.

Arresto del sospechoso y cargos que enfrentaría en Estados Unidos

Tras el tiroteo, el presunto agresor huyó del lugar, lo que dio inicio a una búsqueda que se extendió más allá de Luisiana. Las autoridades confirmaron que Caleb Harris, de 29 años y residente de Port Allen, fue localizado y arrestado en el condado de Lamar County, Mississippi.

La Oficina del Sheriff de la Parroquia de West Baton Rouge detalló que, una vez completado el proceso de extradición, Harris enfrentará dos cargos de intento de asesinato en primer grado, además de acusaciones por uso ilegal de armas y agresión agravada en segundo grado.

En palabras de WAFB Channel 9, "los detectives continúan reuniendo evidencia mientras el sospechoso es trasladado de regreso a la parroquia para enfrentar la justicia". Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para mantenerse alerta y reportar cualquier información adicional relacionada con el caso.

Este violento episodio ha generado preocupación por la seguridad en zonas comerciales concurridas, especialmente durante la noche, y mantiene a Port Allen en estado de alerta mientras avanza el proceso legal.