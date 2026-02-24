¿Cuándo se estrena documental de la Conmebol sobre clasificación de Alianza Lima ante Boca Juniors?

El pueblo aliancista celebra la noticia que la Conmebol está a nada de estrenar un documental que narrará la histórica clasificación de Alianza Lima en Copa Libertadores tras eliminar en La Bombera al histórico cuadro argentino de Boca Juniors y que tuvo a Hernán Barcos como uno de protagonistas de aquella jornada el recuerdo de hinchas como de la historia del fútbol peruano.

Cuándo se estrena el documental de Alianza Lima tras eliminar a Boca Juniors de Copa Libertadores

Fue la propia Conmebol la que confirmó la fecha de salida del documental de Alianza Lima eliminando a Boca Juniors en la pre Libertadores, la cual está programado para ser publicado este miércoles 25 de febrero de 2026.

Por ello, si quieres ver el documental "Libertadores Pulso", el cual mostrará todos los detalles dentro del partido de vuelta en La Bombonera, se emitirá de forma exclusiva desde el canal de YouTube de la Confederación Sudamericana de Fútbol.

Este será el primero de una serie de capítulos, el cual revivirá los momentos de la hazaña del club peruano ante el gigante argentino. El cuadro blanquiazul llegaba a Buenos Aires sin ser favorito, de hechos, todos pensaron que los peruanos tendrían una participación destaca, pero pocos creyeron en que Alianza Lima viviría uno de sus momentos de gloria en una Bombonera que era humillada por un cuadro de una as ligas menos competitivas del continente.

Estamos a nada que se cumpla un año de la hazaña de Alianza Lima en la Bombonera.

En su cuenta de X, la Conmebol, describe así estar primera entrega: "A un año de un hecho histórico para Alianza Lima: la historia de la eliminación a Boca Juniors en la Bombonera. Una edición de Conmebol Libertadores Pulso".

Alanza Lima elimina a Boca Juniors en Copa Libertadores de 2025 en la Bombonera

La campaña 2025 a nivel internacional de Alianza Lima es la más recordadas desde hace 14 años con Néstor Gorosito y Hernán Barcos como referente del club íntimo, donde llegaron a la Fase 2 de la Libertadores tras vencer a Nacional de Paraguay; el siguiente en la mira era Boca Juniors.

Durante el partido de ida en Matute, Alianza venció por 1-0 el 18 de febrero, pero fue el 25 de febrero de dicho año cuando la vuelta tendría lugar en la Bombonera y con Boca Juniors era visto por todos capaz de llevar a cabo la remontada en casa, pero esa noche todo saldría mal para la escuadra xeneize.

Cuando inició todo, un autogol de Miguel Trauco hizo parecer que la aventura aliancista en la Libertadores de 2025 acabaría en el estadio de Buenos Aires, pero minutos después un cabezazo de Hernán Barcos puso la paridad. En el segundo tiempo, Boca amplia la cuenta a 2-1, pero en el global estaban empatados 2-2, por lo que todo se definiría en la tanda de penales.

Alianza Lima se impuso en los disparos de 12 pasos 5-4 teniendo en Guillermo Vizcarra, portero blanquiazul, la clave para que Alianza Lima avance a la siguiente esta de la competencia internacional, teniendo como siguiente rival en la Fase 3 a Deportes Iquique de Chile.