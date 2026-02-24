Presidente de 2 de Mayo sueña con llevarse a figura de Alianza Lima: "Lo ficharía"

La histórica eliminación a Alianza Lima no lo superan ni los hinchas blanquiazules y, al parecer, tampoco desde el lado de 2 de Mayo. En la previa del encuentro ante Sporting Cristal, el presidente del equipo paraguayo sorprendió al revelar que sueña con fichar un jugador del elenco íntimo y no titubeó al mencionar su nombre. Se trata de una de las figuras que llegaron esta temporada a la institución Íntima.

Presidente de 2 de Mayo sueña con fichar a figura de Alianza Lima

Durante una conversación con el programa de 'A presión', al presidente de Club Sportivo 2 de Mayo, Hugo Romero, se le preguntó si está interesado en reforzar su equipo con algún jugador peruano y su respuesta dejó sorprendidos a todos. "A Advíncula. Lo ficharía", expresó sobre su deseo de tener al 'Rayo' en su equipo en un futuro.

(Video: A presión)

Luis Advíncula regresó al fútbol peruano luego dejar Boca Juniors de Argentina por temas familiares. Muy por el contrario de lo que se creía que su regreso sería a Sporting Cristal, el futbolista de 35 años pertenece al elenco dirigido por Pablo Guede y ya anotó su primer gol precisamente ante 2 de Mayo.

El equipo de Hugo Romero ha sido el verdugo de Alianza Lima y además de querer llevarse a una de sus máximas figuras del plantel de Pablo Guede, también fue directo al expresar su deseo de jugar en un futuro con Universitario de Deportes si logran superar la llave ante Sporting Cristal.

"Sueño de que podamos pasar y de repente volver a jugar en Lima en fase de grupos contra Universitario", expresó el presidente de Dos de Mayo sobre la posibilidad de sumar un nuevo capítulo histórico en el club y dejar en el camino a otro equipo peruano.