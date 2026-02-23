Entrenador pretendido por Alianza Lima recibe repentina propuesta de grande de Argentina

Ante la hipotética salida de Pablo Guede de Alianza Lima, se supo que los dirigentes se habrían contactado con un entrenador de renombre que ya tuvo experiencia en el fútbol peruano. Sin embargo, este plan quedaría descartado por completo luego de que un gigante de Argentino haya empezado las conversaciones con el estratega.

La idea de juego de Pablo Guede viene siendo duramente criticada por la hinchada de Alianza Lima, pero a pesar de todo ello, está como líder del Torneo Apertura. Tras recibir el apoyo de los jugadores y autoridades del club, su salida todavía no estaría entre los planes de la institución blanquiazul y mucho menos luego del descarte del director técnico que tenían en mente.

Grande de argentina busca al DT pretendido por Alianza Lima

Gustavo Álvarez era uno de los nombres de los que se puso en mesa al momento de hablar de un posible reemplazo para Pablo Guede en Alianza Lima. La idea incrementó aún más luego de saber que está como agente libre, pero la tensa situación que se vive en el elenco íntimo sería un factor importante para que no llegue a La Victoria.

Ahora, el periodista Germán García Grova informó que Gustavo Álvarez habría despertado el interés de Newell's Old Boys. Este equipo está buscando urgentemente un nuevo entrenador para afrontar las próximas fechas del inicio de la Liga Profesional de Argentina.

"Newell's apunta a Gustavo Álvarez. Habrá una reunión con el DT tricampeón con Universidad de Chile", señaló y además se informó que Lucas Bernardi, DT interino, no tiene intenciones de dirigir el clásico ante Rosario Central el próximo 1 de marzo, por lo que habría tiempo para acordar la llegada de Gustavo Álvarez.

Gustavo Álvarez podría llegar a Newell's Old Boys de Argentina.

Hasta hace unos días, Gustavo Álvarez era el nombre del entrenador que sonaba en el mundo de Alianza Lima como reemplazo de Pablo Guede. No obstante, todo habría quedado en un simple interés por parte de la directa de La Victoria.