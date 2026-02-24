Delantero de Alianza Lima apunta a ser dura baja ante UTC en Cajamarca: "Lo van a cuidar"

Muy por el contrario de contar con todos sus delanteros para afrontar el duelo ante UTC, Alianza Lima contaría con la baja de uno de sus futbolistas que son garantía de gol. Ambos equipos están compartiendo el primer lugar y el ganador se afianzará como líder en solitario. La dura baja es uno de los fichajes que realizó el club blanquiazul.

Alianza Lima sufriría la baja de importante delantero

A falta de pocos días del partido entre UTC vs Alianza Lima, los hinchas del elenco íntimo reciben la dura noticia sobre la ausencia de uno de sus jugadores más importantes. José Varela informó que Paolo Guerrero no sería tomado en cuenta por Pablo Guede al jugarse en gras sintético. También está en duda si el 'Depredador' viajará a Cajamarca.

"Alianza Lima está pensando de que Paolo Guerrero no sea de la partida este fin de semana, lo van a cuidar. Recordemos que Guerrero sentía unas molestias en la rodilla y lo preferible, dado el escenario de este partido, lo van a cuidar. Si bien es cierto, Alianza define equipo el fin de semana jueves o viernes, pero lo que me dicen es alta posibilidad de que el encargado de tomar su lugar en Cajamarca sea Luis Ramos", señaló José Varela en 'Modo fútbol'.

(Video: Modo fútbol)

De esta manera, Luis Ramos asumirá el rol de titular y será la opción de gol en la delantera de Alianza Lima. El destacado jugador tiene amplia experiencia jugando en altura y tratará de aprovechar esta oportunidad al máximo. Por otro lado, Federico Girotti apunta a convertirse en el segundo delantero, al menos para este enfrentamiento.

Jugadores que serían tomados en cuenta en Alianza Lima

Teniendo en cuenta que algunos jugadores están en recuperación, los dos nombres que manejó Varela para ser tomados en cuenta ante UTC son Fernando Gaibor y Jesús Castillo; sin embargo, esto todavía está por definirse. "Castillo está evolucionando", explicó el periodista.

¿Cuándo juegan UTC vs Alianza Lima y a qué hora?

El partido entre UTC vs Alianza Lima se jugará el sábado 28 de febrero desde las 13:15 horas en el Estadio Héroes de San Ramón, que tiene una capacidad de albergar a más de 18 mil personas.