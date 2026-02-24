Rebagliati explota contra Javier Rabanal por empate de la 'U' con Cristal: "No tenía idea de ataque"

Universitario de Deportes ha dejado muchas dudas tras el empate 2-2 ante Sporting Cristal en el gramado del Estadio del Alberto Gallardo, siendo Javier Rabanal el más criticado por su planteamiento que, en los hechos, relegó a un nivel cuasi defensivo al cuadro crema durante todo el segundo tiempo del partido por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1. Ante esto, Diego Rebagliati señaló que la U del técnico español no tiene idea de ataque, además de comparar su estrategia con la hecha por Jorge Fossati.

Qué dijo Diego Rebagliati sobre Javier Rabanal, técnico de Universitario

A tres días del partido, el debate en los programas especializados sigue candente, sobre todo porque siempre existe la referencia del funcionamiento del cuadro merengue en los años que lo consagraron como tricampeón del fútbol peruano, por lo que muchos no han dudado en hacer las comparaciones, principalmente, con Jorge Fossati.

Para Rebagliati, el técnico uruguayo tenía características muy distintas que, a su criterio, lo hacían mucho más compatible con la identidad de Universitario de Deportes: "Hay algunas cosas que empiezan a ser notorias. Los técnicos no son iguales. La versión Bustos-Fossati, Bustos logró disimular muchas cosas para que se parezcan mucho, pero como regresó Fossati todo volvió a la normalidad".

Luego de ello, sostuvo lo siguiente sobre el preparador multicampeón con la U en 2023 y 2025: "Si algo hacía Fossati, era muy previsible, ordenado y hasta dogmático en esta historia del 3-5-2, pero lo que siempre hacía la U era no dejar de atacar, Fossati, en el 90 por ciento de los casos, cambiaba hombre por hombre, nunca hacía esto de voy a cerrar el partido metiendo 5 atrás y 4 en el medio".

Rebagliati continuó comparando el funcionando de los cremas de 2026 con lo que hacían bajo la dirección del DT uruguayo: "Por eso, el 'Tunche' ha hecho tantos goles en los últimos tiempos. La U, si tenía una característica, era que en los últimos 10, 15 minutos te hacía un gol más y no te dejaba atacar. La U (contra Cristal) en los últimos 15 minutos, Enríquez pudo irse a su casa, no se le caía una idea en ataque".