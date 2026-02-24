Rebagliati dio dura crítica a Felipe Vizeu por su mal rendimiento en Sporting Cristal: "Tiene que..."

A pesar de que llegó como uno de los flamantes fichajes de Sporting Cristal tras la salida de Martín Cauteruccio, Felipe Vizeu no ha logrado afianzarse en la delantera del equipo celeste. La falta de gol del brasileño ha hecho que sea apuntado por la hinchada y ahora Diego Rebagliati hizo hincapié en los últimos errores del atacante que afectó en el resultado al elenco rimense.

Diego Rebagliati apunta contra Felipe Vizeu

Durante el programa 'Al ángulo', el comentarista deportivo Diego Rebagliati opinó sobre lo que hubiera pasado si Hernán Barcos llegaba a Sporting Cristal luego de anotar hat-trick en el partido de FC Cajamarca vs Melgar. Ante ello, no se pudo evitar la comparación con Felipe Vizeu, quien no ha sabido ganarse su puesto en la delantera y está en deuda con la hinchada celeste.

"Tiene que jugar mejor. El otro día en Paraguay pierde una pelota que termina en un contragolpe y ahora (ante Universitario) hace un penal", explicó Rebagliati sobre los errores de Vizeu que dejan en evidencia su falta de efectividad en partidos donde el plantel lo necesita.

Como se recuerda, el último error garrafal de Felipe Vizeu fue el penal cometido ante Universitario de Deportes que ayudó a los cremas a aumentar su ventaja en el Estadio Alberto Gallardo luego de la anotación de Álex Valera a los 30 minutos del primer tiempo.

En lo que va del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, Felipe Vizeu registra dos goles que fueron ante Melgar como local y en su visita a Juan Pablo II, donde los de La Florida se llevaron una valiosa victoria. El brasileño está lejos de liderar la tabla de goleadores que tiene en el primer lugar a Hernán Barcos.

¿Hasta cuándo es el contrato de Felipe Vizeu con Sporting Cristal?

Felipe Vizeu llegó a Sporting Cristal en el agosto de 2025 para ser el sucesor de Martín Cauteruccio, pero hasta el momento no ha logrado ganarse la confianza de los hinchas. El contrato del brasileño vence en diciembre de 2026 y después se definirá su futuro.