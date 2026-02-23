Diego Rebagliati reveló por qué Hernán Barcos no llegó a Sporting Cristal: "Hay un grupo..."

0
El comentarista deportivo, Diego Rebagliati, confiesa públicamente sus sensaciones de por qué Hernán Barcos no llegó a Sporting Cristal este 2026.

Diego Medina
Diego Rebagliati se refiere a por qué Hernán Barcos no llegó a Sporting Cristal.
Uno de los jugadores que generó fuerte impacto en el mercado de pases fue Hernán Barcos. Su salida de Alianza Lima fue un duro golpe para los blanquiazules, pero conllevó a que suenen varios clubes en su entorno como Sporting Cristal. Ante ello, Diego Rebagliati tomó la palabra y reveló sus sensaciones del por qué no se vistió de celeste el 'Pirata'.

Tabla de posiciones de la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

PUEDES VER: Tabla de posiciones Liga 1 2026: resultados y clasificación de la fecha 4 del Torneo Apertura

¿Por qué Hernán Barcos no llegó a Sporting Cristal?

En palabras del comentarista deportivo, indicó que hay un grupo de la selección peruana que se comunica constantemente. Esas mismas personas hicieron que Hernán Barcos no siga en Alianza Lima y que luego, aparentemente, le comunicaran a Yoshimar Yotún lo que podría ocurrir en caso el 'Pirata' se vista de celeste.

Dentro de la intuición de Rebagliati, pudieron haberle dicho que podía perder la cinta de capitán, pero lo cierto es que ahora Hernán Barcos se encuentra en FC Cajamarca con la firme convicción de poner el equipo en la máxima categoría y con objetivos claves para el cierre de la Liga 1 2026.

"Equipos Cristal o como Boys no debieron aprovechar la oportunidad para llevarse a Barcos. Yo creo que en Cristal influyó mucho que entre los jugadores de la selección se habla. El grupo que lo saca a Barcos de Alianza es el grupo de la selección, que ahora tres de ellos ya no están. Pero hay un grupo que levantó el teléfono y le dijo a Yotún, estoy especulando, 'Guarda que si va después hasta la cinta te la saca'. ¿Pasa o no pasa?", manifestó Diego Rebagliati.

Hernán Barcos es el actual goleador de la Liga 1 2026

Con su reciente triplete con camiseta de FC Cajamarca a Melgar, Hernán Barcos llegó a los seis goles y es el líder de goleo en el Torneo Apertura 2026. Está por encima de Alex Valera de Universitario que registra cuatro, y ahora ambos delanteros se verán cara a cara en la siguiente fecha que se disputará en el Estadio Monumental.

