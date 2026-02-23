Erick Osores impacta con dura crítica a Rabanal tras empate entre la 'U' y Cristal: "Los cambios..."

Universitario de Deportes tenía el partido bajo control en el primer tiempo luego de los dos goles de ventaja; sin embargo, Autuori supo revertir el marcador y en el segundo tiempo le empató para terminar repartiendo los puntos. En ese sentido, Erick Osores no se guardó nada y apunto contra el técnico Javier Rabanal debido a los cambios que realizó y que no funcionaron en el equipo.

En su intento de replantear el partido, Javier Rabanal realizó algunas modificaciones para poner jugadores más frescos en el campo, pero fue todo lo contrario. Los celestes pudieron empatarle el partido y al término del enfrentamiento, el entrenador español señaló que él mismo se adjudica la derrota, pero también dejó una indirecta a los jugadores que no están listos para afrontar los minutos cuando se los necesita.

Erick Osores lanza dura crítica a Javier Rabanal, DT de Universitario

Durante la emisión del programa de América TV, Erick Osores dio una dura opinión sobre lo ocurrido en el Estadio Alberto Gallardo, donde Universitario y Sporting Cristal empataron con dos goles y terminaron repartiendo los puntos. Ante esto, el periodista peruano explicó que el mensaje del DT no fue captado por los jugadores que ingresaron y no supieron entender su idea de juego.

"Él dice que no sabe por qué se tiraron atrás, pero creo que no llegó un mensaje desde el banco de suplentes para que Universitario tenga a Calcaterra en el medio campo, con dejar fuera del partido a Valera para pelearlo arriba. Creo que los cambios también fueron un anuncio de por qué la 'U' se fue tirando atrás. Pudo haber ganado 2 a 1 tranquilamente, pero parecía que lo de Cristal ya era inminente y terminó siendo un empate bastante justo", dijo Osores.

(Video: América TV)

De esta manera, Universitario todavía no logra subir a lo más alto de la tabla y solamente se mantiene entre los primeros puestos. Mientras que Sporting Cristal suma apenas 5 puntos y busca mantener su enfoque tanto en la Liga 1 como en su participación en la Copa Libertadores.

El próximo partido de Universitario será ante el FC Cajamarca de Hernán Barcos, quien viene de anotar un triple y Sporting Cristal se verá las caras con Sport Huancayo como visitante luego de su duelo frente a 2 de Mayo.