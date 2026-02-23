Revelan los detalles inéditos de la reunión entre el plantel de Universitario y Javier Rabanal

Tras el empate contra Sporting Cristal, Javier Rabanal en conferencia de prensa se responsabilizó por el resultado, pero dejó en claro que no dio la orden para retroceder líneas. Además, puntualizó que sus jugadores deben estar en buen estado para que puedan sumar minutos en su equipo.

"Los jugadores tienen que estar al 100% porque está claro que los cambios han disminuido el nivel del equipo dramáticamente. No hemos logrado dar cuatro pases consecutivos a pesar de haber metido un mediocentro más, que eran Jesús Castillo y Murrugarra, y hemos perdido el control del partido", expresó el DT.

Según José Carvallo, las declaraciones de Rabanal no cayeron bien a los jugadores de Universitario. Por ello, se conoció que este lunes 23 de febrero se reunieron en Campo Mar para aclarar diversos puntos.

¿En qué quedó la reunión entre el plantel de Universitario y Javier Rabanal?

Gustavo Peralta contó en L1 MAX que el plantel, gerencia y comando técnico conversaron en muy buenos términos. Todos coincidieron en que el club está por delante y es importante mantener la unión del grupo.

"Han conversado, han aclarado varios puntos. Lo esencial ha quedado en ir para adelante, en protegerse entre ellos, en cuidar la interna, en ayudarse el uno a otro y estar convencidos en el objetivo que es el tetracampeonato. Básicamente eso. La reunión fue buena, fue la correcta", expresó el comunicador.

"Han quedado en que las condiciones siempre tienen que ser cuidarse entre ellos, apuntando a unirse, porque lo más importante es la interna de la 'U', es el apoyo entre ellos. Todos están con el objetivo", agregó.